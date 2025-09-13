طرح طبقهبندی مشاغل معلمان اجرایی شد
رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اجرایی شدن طرح طبقهبندی مشاغل معلمان، بر نقش و اجرای زیرساختی این طرح در ارتقای کیفیت سرمایه انسانی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، علی باقرزاده به ابعاد و تأثیرات گسترده تصویب طرح طبقهبندی مشاغل معلمان در فرایندهای مربوط به نیروی انسانی و اجرای برنامه درسی اشاره کرد و گفت: فرایندهای جذب، تربیت و بهکارگیری معلم و طراحی برنامه درسی، باید در ارتباط منسجم با یکدیگر باشد تا بتوانند اجرای برنامه درسی در کلاس درس را تضمین کند.
وی افزود: طرح طبقهبندی مشاغل میتواند این انسجام را برقرار کند، در این طرح از سویی شایستگیها و رشتههای تحصیلی معلمان متناسب برنامه درسی تعیین شده و از سویی جذب، استخدام، تربیت و بهکارگیری معلم باید منطبق بر شایستگیها و شرایط مندرج در این طرح صورت گیرد.
بنا بر اعلام وزارت آموزش و پرورش، باقرزاده یکی از رویکردهای تحولی در طرح طبقهبندی مشاغل معلمان را بازنگری و بهروزرسانی رشتههای تحصیلی معلمان دانست که با هدف همسوسازی رشتهها با نیازهای روز نظام آموزشی و ایجاد فرصتهای متنوعتر برای ادامه تحصیل معلمان صورت گرفته است.
مشاور وزیر و رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی، ابراز امیدواری کرد که این بازنگری بتواند زمینه ارتباط بیشتر مرکز برنامهریزی منابع انسانی وزارت، سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی را فراهم آورد.