به گزارش ایلنا، ناصر امانی در واکنش به برنامه زمان‌بندی نمایشگاه بین‌المللی برای برگزاری نمایشگاه‌ها در آستانه آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: با وجود تذکرهای مطرح شده، متأسفانه نمایشگاه هنوز کار خود را انجام می‌دهد و ما باید دوباره شاهد ترافیک، آلودگی هوا، معطلی مردم در مسیرهای طولانی اطراف نمایشگاه و اتلاف بنزین باشیم.

وی با اشاره به‌عدم همکاری دولت برای توقف برگزاری نمایشگاه‌ها در محل نمایشگاه بین‌المللی، یادآور شد: دولت در این زمینه وارد نشده و اگر ورودی به این مسئله داشت، ما نشانه‌های آن را می‌دیدیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه ما در مدیریت شهری تبلیغات نمایشگاه و حضور در آن را تحریم کردیم، خاطرنشان کرد: مرتب دعوت‌نامه‌هایی از سوی نمایشگاه برای ما ارسال می‌شود اما اعضا در هیچ‌یک از نمایشگاه‌ها حضور پیدا نمی‌کنند.

به گزارش شهر، امانی با اعلام اینکه تبلیغات نمایشگاه بین‌المللی همچنان ممنوع است، گفت: شهرداری اجازه تبلیغات ندارد و خوشبختانه به این اقدام پایبند است و تبلیغی از نمایشگاه از سوی شهرداری در سطح شهر نمی‌بینیم و اگر هم وجود دارد، مربوط به شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی است و شهرداری در این زمینه همکاری ندارد.

