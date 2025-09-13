خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تحریم تبلیغات نمایشگاه بین‌المللی توسط مدیریت شهری همچنان ادامه دارد

تحریم تبلیغات نمایشگاه بین‌المللی توسط مدیریت شهری همچنان ادامه دارد
کد خبر : 1685054
لینک کوتاه کپی شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تبلیغات نمایشگاه بین‌المللی همچنان ممنوع است، گفت: شهرداری اجازه تبلیغات ندارد و خوشبختانه به این اقدام پایبند است.

به گزارش ایلنا، ناصر امانی  در واکنش به برنامه زمان‌بندی نمایشگاه بین‌المللی برای برگزاری نمایشگاه‌ها در آستانه آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: با وجود تذکرهای مطرح شده، متأسفانه نمایشگاه هنوز کار خود را انجام می‌دهد و ما باید دوباره شاهد ترافیک، آلودگی هوا، معطلی مردم در مسیرهای طولانی اطراف نمایشگاه و اتلاف بنزین باشیم. 

وی با اشاره به‌عدم همکاری دولت برای توقف برگزاری نمایشگاه‌ها در محل نمایشگاه بین‌المللی، یادآور شد: دولت در این زمینه وارد نشده و اگر ورودی به این مسئله داشت، ما نشانه‌های آن را می‌دیدیم. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه ما در مدیریت شهری تبلیغات نمایشگاه و حضور در آن را تحریم کردیم، خاطرنشان کرد: مرتب دعوت‌نامه‌هایی از سوی نمایشگاه برای ما ارسال می‌شود اما اعضا در هیچ‌یک از نمایشگاه‌ها حضور پیدا نمی‌کنند. 

به گزارش شهر، امانی با اعلام اینکه تبلیغات نمایشگاه بین‌المللی همچنان ممنوع است، گفت: شهرداری اجازه تبلیغات ندارد و خوشبختانه به این اقدام پایبند است و تبلیغی از نمایشگاه از سوی شهرداری در سطح شهر نمی‌بینیم و اگر هم وجود دارد، مربوط به شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی است و شهرداری در این زمینه همکاری ندارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی