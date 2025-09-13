خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شرط تضمین پایدار تولید دارو و تجهیزات پزشکی

شرط تضمین پایدار تولید دارو و تجهیزات پزشکی
کد خبر : 1685050
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو گفت: بازگرداندن منابع دارو و تجهیزات به چرخه تأمین، پایداری تولید را تضمین می‌کند.

به گزارش ایلنا،  نقی شهابی مجد، با تأکید بر اهمیت مدیریت هدفمند بودجه‌ها، اظهار داشت: همکاری دانشگاه‌ها، بیمه‌ها و بخش‌های مختلف، جریان نقدینگی و تأمین دارو را بهبود می‌بخشد. 

وی افزود: بازگرداندن منابع مالی دارو و تجهیزات به چرخه تأمین، یکی از الزامات پایداری تولید است و این اقدام می‌تواند از تعطیلی کارخانه‌ها جلوگیری کند. 

به گزارش  ایفدانا، شهابی مجد اضافه کرد: مدیریت هوشمند بودجه و استفاده بهینه از منابع هدفمندی یارانه‌ها، ظرفیت پایداری تولید دارو را افزایش داده و کمبودها را کاهش می‌دهد. 

وی یادآور شد: همکاری نزدیک بین دانشگاه‌ها، بیمه‌ها و معاونت‌های وزارت بهداشت، نقش مهمی در تسریع پرداخت‌ها و جلوگیری از انباشته شدن بدهی‌ها دارد و زمینه را برای یک چرخه تأمین روان و پایدار فراهم می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی