مسیرهای دوچرخه‌سواری پایتخت اصلاح می‌شود

رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران گفت: بعضی از مسیرهای دوچرخه‌سواری که از پیش طراحی شده بود، نمی‌توانست پاسخگوی امنیت دوچرخه‌سواران باشد یا شیب مسیرها به درستی طراحی و اجرا نشده بود. درنهایت قرار شد که برخی خطوط اصلاح و برخی دیگر به طور مجدد طراحی شود.

به گزارش ایلنا، سیداحمد علوی درخصوص اجرا و اصلاح مسیرهای دوچرخه‌سواری در پایتخت، اظهار کرد: این مسیرها در سطح شهر، از گذشته مورد مطالعه بوده اما در دوره پنجم پیگیری بیشتری برای آن صورت گرفته است و دوره ششم نیز آسیب‌شناسی در مورد خطوط اجرا شده، انجام شد. 

وی همچنین تصریح کرد: بعضی از خطوطی که طراحی شده بود، نمی‌توانست پاسخگوی امنیت دوچرخه‌سواران باشد یا شیب مسیرها به درستی طراحی و اجرا نشده بود. درنهایت قرار شد که برخی خطوط اصلاح و برخی دیگر به طور مجدد طراحی شود. 

رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در اعتبارات چند سال گذشته، برای اصلاح و اجرای خطوط دوچرخه‌سواری، ردیف بودجه پیش‌بینی شد، خاطرنشان کرد: مقرر شد مطالعات مورد نیاز در رابطه با این خطوط انجام شود. 

وی افزود: در حال حاضر در برخی از مناطق که امکان اجرای طرح وجود داشته، اجرا شده اما در برخی مناطق به دلایل فنی و برخورد با تقاطع‌ها و خطرآفرینی برای دوچرخه‌سواران، طرح در حال اصلاح است. 

به گزارش شهر، علوی در رابطه با اجرای مسیر سرزندگی در پایتخت نیز گفت: مسیرهای دوچرخه‌سواری موجود کاربری تردد شهری داشت اما مسیر سرزندگی به عنوان فضایی برای تفریح و ورزش پیش‌بینی شده که مورد استقبال شهروندان نیز قرار گرفته است. به هر شکل هر دو مسیر وجود دارد و در حال توسعه است.

