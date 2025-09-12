خبرگزاری کار ایران
هراز هم یکطرفه شد

هراز هم یکطرفه شد
رئیس عملیات ویژه پلیس راه راهور فراجا از یک‌طرفه شدن محور هراز در مسیر شمال به جنوب خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ بهروز خانپور، با بیان این که از امروز عصر برای تخلیه بار ترافیکی محور هراز در مسیر شمال به جنوب، از محدوده گزنک تا پلور به طور مقطعی یک طرفه شد گفت: این محدودیت از ساعت ۱۷:۳۰ امروز آغاز شده و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. 

سرهنگ خانپور از رانندگان خواست با توجه به این محدودیت‌ها قبل از سفر از وضعیت راه‌ها مطلع شوند و همکاری لازم را با پلیس راهور داشته باشند. 

پیش از این رییس پلیس راه کشور از یکطرفه شدن جاده چالوس خبر داده و اعلام کرده بود: آزادراه تهران شمال به دلیل حجم تقاضای سفری که در این مسیر وجود دارد، از ساعت ۹ صبح از تهران به سمت شمال مسدود شده و تردد از مرزن‌آباد به سمت تهران به صورت یک طرفه می‌شود.

