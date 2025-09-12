به گزارش ایلنا، حسین ظفری با بیان اینکه هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای شمال آذربایجان شرقی، شمال و شرق اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و شمال خراسان شمالی هم صادر شده گفت: به همین دلیل ابلاغیه‌ای برای مدیران کل مدیریت بحران استان‌هایی که تحت تاثیر هستند صادر کردیم.

وی با بیان اینکه بارش‌ها نقطه‌ای، لحظه‌ای و موقت هستند و یک دفعه در یک مقطع زمانی کوتاه، حجم بارش های زیادی وارد می شود افزود: عزیزانی که در کنار رودخانه ها، در دهانه پل‌ها، در حاشیه نقاط خطر پذیر هستند احتمالا تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

ظفری اظهار کرد: با توجه به هشدارهایی که داده شده هموطنان از صعود به ارتفاعات، از اتراق در نقاط خطرزا و حاشیه رودخانه‌ها اجتناب کنند.