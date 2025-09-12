خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آماده‌باش امدادگران در ۶ استان در پی هشدار هواشناسی

آماده‌باش امدادگران در ۶ استان در پی هشدار هواشناسی
کد خبر : 1684917
لینک کوتاه کپی شد.

​سخنگوی مدیریت بحران کشور اعلام کرد: با پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر بارش باران و احتمال سیل در استان‌های شمالی کشور، تیم‌های امدادی و عملیاتی در آماده‌باش کامل هستند.

به گزارش ایلنا، حسین ظفری با بیان اینکه هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای شمال آذربایجان شرقی، شمال و شرق اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و شمال خراسان شمالی هم صادر شده گفت: به همین دلیل ابلاغیه‌ای برای مدیران کل مدیریت بحران استان‌هایی که تحت تاثیر هستند صادر کردیم.

وی با بیان اینکه بارش‌ها نقطه‌ای، لحظه‌ای و موقت هستند و یک دفعه در یک مقطع زمانی کوتاه، حجم بارش های زیادی وارد می شود افزود: عزیزانی که در کنار رودخانه ها، در دهانه پل‌ها، در حاشیه نقاط خطر پذیر هستند احتمالا تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

ظفری اظهار کرد: با توجه به هشدارهایی که داده شده هموطنان از صعود به ارتفاعات، از اتراق در نقاط خطرزا و  حاشیه رودخانه‌ها اجتناب کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی