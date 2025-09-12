خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت مدیرعامل آتش نشانی تهران در پی شهادت آتش‌نشان مشهدی

کد خبر : 1684916
مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران در پیامی شهادت آتش‌نشان مشهدی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، در پیام تسلیت قدرت اله محمدی مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران امده است: «خبر شهادت آتش‌نشان فداکار، رضا فخریان آتش‌نشان سازمان آتش نشانی مشهد، که در حین انجام وظیفه و نجات جان و مال هموطنان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، قلب همه آتش‌نشانان ایران را به درد آورد. اینجانب به نمایندگی از تمامی کارکنان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، این مصیبت بزرگ را به خانواده داغدار ایشان، همکاران پرتلاشم در سازمان آتش‌نشانی مشهد و تمام مردم شریف مشهد مقدس تسلیت عرض می‌کنم. فداکاری و ازخودگذشتگی این شهید والامقام، در تاریخ پر افتخار آتش‌نشانی کشور ماندگار خواهد شد. برای آن شهید عزیز علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.» 

 

