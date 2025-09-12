پیام تسلیت مدیرعامل آتش نشانی تهران در پی شهادت آتشنشان مشهدی
مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران در پیامی شهادت آتشنشان مشهدی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، در پیام تسلیت قدرت اله محمدی مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران امده است: «خبر شهادت آتشنشان فداکار، رضا فخریان آتشنشان سازمان آتش نشانی مشهد، که در حین انجام وظیفه و نجات جان و مال هموطنان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، قلب همه آتشنشانان ایران را به درد آورد. اینجانب به نمایندگی از تمامی کارکنان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، این مصیبت بزرگ را به خانواده داغدار ایشان، همکاران پرتلاشم در سازمان آتشنشانی مشهد و تمام مردم شریف مشهد مقدس تسلیت عرض میکنم. فداکاری و ازخودگذشتگی این شهید والامقام، در تاریخ پر افتخار آتشنشانی کشور ماندگار خواهد شد. برای آن شهید عزیز علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.»