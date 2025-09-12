کودکان هوشمند ایران چرتکه انداختند

به گزارش ایلنا، مسابقات ملی «محاسبات ذهنی با چرتکه» با عنوان سیزدهمین جشنواره ملی کودکان هوشمند در رده‌های مختلف سنی و در 19 سطح از27 استان و 73 شهر کشور روز پنج‌شنبه 20 شهریورماه با حضور 611 کودک و نوجوان 5 تا 16 سال و بیش از صد فعال آموزشی در شهر آفتاب تهران برگزار شد.

روح الله مخبریان مسئول انجمن محاسبات ذهنی ایران گفت: کشور ایران و آکادمی کودکان هوشمند در حوزه محاسبات ذهنی یکی از کشورهای پیش رو و صاحب سبک به شمار میرود و در این دوره از مسابقات به لحاظ تعداد ، تنوع جغرافیایی شرکت کننده و تعداد سطح برگزاری آمار جدیدی ثبت شد .مخبریان یادآور شد چرتکه با به کارگیری هر دو نیمکره مغز، باعث افزایش سرعت در محاسبات و رشد ذهنی می شود و کودکان با شرکت در این آموزش و رویداد علاوه بر اثرات شناختی ،افزایش سرعت و دقت توانایی لازم برای حل مسایل و آزمونهای پیش رو را به دست می آورند. مخبریان افزود امسال هم منتخبین جشنواره به مسابقات بین المللی مالزی و امارات اعزام خواهند شد .

کودکان پرافتخار ایرانی در سال ۲۰۱۷ آفریقای جنوبی، ۲۰۱۸ مالزی، ۲۰۱۹ تایلند و ۲۰۲۳ هند و 2024 آذربایجان در گروه‌های مختلف، مقام قهرمانی را به دست آورده بودند.

