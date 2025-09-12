خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کودکان هوشمند ایران چرتکه انداختند

کودکان هوشمند ایران چرتکه انداختند
کد خبر : 1684841
لینک کوتاه کپی شد.

مسابقات «محاسبات ذهنی با چرتکه» با حضور 611 کودک و نوجوان از سراسر ایران برگزار شد.

به گزارش ایلنا،  مسابقات ملی «محاسبات ذهنی با چرتکه» با عنوان سیزدهمین جشنواره ملی کودکان هوشمند در رده‌های مختلف سنی و در 19 سطح از27 استان و 73 شهر کشور روز  پنج‌شنبه 20 شهریورماه با حضور 611 کودک و نوجوان 5 تا 16 سال و بیش از صد فعال آموزشی در شهر آفتاب تهران برگزار شد.

روح الله مخبریان  مسئول انجمن محاسبات ذهنی ایران گفت: کشور ایران و آکادمی کودکان هوشمند در حوزه محاسبات ذهنی یکی از کشورهای پیش رو و صاحب سبک به شمار میرود و در این دوره از مسابقات به لحاظ تعداد ، تنوع جغرافیایی شرکت کننده و تعداد سطح برگزاری آمار جدیدی ثبت شد .مخبریان یادآور شد چرتکه با به کارگیری هر دو نیمکره مغز، باعث افزایش سرعت در محاسبات و رشد ذهنی می شود و کودکان  با شرکت در این آموزش و رویداد علاوه بر اثرات شناختی ،افزایش  سرعت و دقت توانایی لازم برای حل مسایل و آزمونهای پیش رو را به دست می آورند. مخبریان افزود امسال هم منتخبین جشنواره به مسابقات بین المللی مالزی و امارات اعزام خواهند شد .

کودکان پرافتخار ایرانی در سال ۲۰۱۷ آفریقای جنوبی، ۲۰۱۸ مالزی، ۲۰۱۹ تایلند و ۲۰۲۳ هند و 2024 آذربایجان در گروه‌های مختلف، مقام قهرمانی را به دست آورده بودند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی