کشف اتوبوس سرقتی توسط تیم کنترل نامحسوس پلیس راه

به گزارش ایلنا، سرهنگ موسی بزرگی، رییس پلیس راه استان سمنان اعلام کرد: با اعلام خبری از مرکز کنترل و فرماندهی پلیس راهور فراجا مبنی بر سرقت یک دستگاه اتوبوس اسکانیا که از استان‌های غربی در مسیر خود به حوزه استحفاظی استان سمنان بود، تیم‌های ویژه پلیس راه به حالت آماده‌باش درآمدند و با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند مسیر حرکت اتوبوس شناسایی شد.

وی افزود: پس از تعیین مسیر حرکت اتوبوس، تیم کنترل نامحسوس پلیس راه گرمسار-ایوانکی با انجام عملیات ترافیکی و ضربتی موفق به شناسایی و توقف اتوبوس شد.

سرهنگ بزرگی در پایان گفت: خودرو توقیف و پس از انجام استعلامات قانونی، برای ادامه مراحل قضایی روانه پارکینگ شد و راننده آن تحویل مراجع انتظامی گردید.

