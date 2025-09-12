به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، رمضان رحیمی دشتلویی با اشاره به صدور بخشنامه وزارت علوم به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی کشور مبنی بر خودداری از پذیرایی‌های تشریفاتی و ارائه هدایا در جلسات پیش‌دفاع و دفاع پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی، گفت: هدف اصلی این بخشنامه کاهش فشار مالی و هزینه‌های تحمیلی به دانشجویان است، فارغ التحصیلان مقاطع مختلف نباید برای حضور در جلسات دفاع مجبور به صرف هزینه‌های اضافی یا خرید هدایا شوند. پذیرایی‌ها محدود به چای، آب و بیسکویت ساده بوده و سرو غذاهای مفصل یا هدایا ممنوع اعلام شده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی رویه‌های غیرضروری در دانشگاه‌ها، افزود: در گذشته، تشریفات و هدایا باعث ایجاد رقابت‌های ناسالم و فشار مالی بر دانشجویان می‌شد و حتی مسیر علمی دفاع پایان‌نامه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌داد.

رحیمی دشتلویی ادامه داد: حذف این تشریفات باعث می‌شود بررسی پایان‌نامه‌ها صرفاً بر اساس تخصص و دقت علمی صورت گیرد نه بر اساس روابط یا سلیقه شخصی.

عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی همچنین درباره شفافیت اصل این بخشنامه، گفت: دانشجویان و اساتید باید از محدودیت‌ها آگاه باشند تا هیچ سوءتفاهم یا اجبار غیررسمی ایجاد نشود و همچنین دانشگاه‌ها موظف به اطلاع‌رسانی کامل درباره سیاست‌های خود هستند و در صورت تخلف، برخورد جدی انجام خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تأکید بر اینکه حذف هدایا و پذیرایی‌های لوکس، رسیدگی سفارشی به پایان‌نامه‌ها را متوقف می‌کند، افزود: این اقدام به تمرکز علمی واقعی دانشجویان و ارتقای کیفیت آموزشی کمک خواهد کرد ادامه این رویه‌های قدیمی و تشریفات غیر ضروری، نه تنها عدالت آموزشی را خدشه‌دار می‌کند بلکه مسیر علمی دانشجویان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و مانع رشد پژوهشی می‌شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها باید سیاست‌های مشخصی برای آگاه‌سازی دانشجویان و رعایت استانداردهای علمی در جلسات دفاع تدوین کنند تا کیفیت علمی پایان‌نامه‌ها ارتقا یابد و عدالت آموزشی به صورت واقعی برقرار شود.

