با حذف هدایا و پذیراییهای لوکس، رسیدگی سفارشی پایاننامهها متوقف میشود
عضو هیأترئیسه کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد که وزارت علوم با بخشنامهای پذیراییهای تشریفاتی و هدایا در جلسات پیشدفاع و دفاع پایاننامهها را محدود کرده تا تمرکز علمی دانشجویان افزایش یابد و رسیدگی سفارشی به پایاننامهها متوقف شود؛ اقدامی که میتواند عدالت آموزشی را به دانشگاهها بازگرداند.
به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، رمضان رحیمی دشتلویی با اشاره به صدور بخشنامه وزارت علوم به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی کشور مبنی بر خودداری از پذیراییهای تشریفاتی و ارائه هدایا در جلسات پیشدفاع و دفاع پایاننامهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی، گفت: هدف اصلی این بخشنامه کاهش فشار مالی و هزینههای تحمیلی به دانشجویان است، فارغ التحصیلان مقاطع مختلف نباید برای حضور در جلسات دفاع مجبور به صرف هزینههای اضافی یا خرید هدایا شوند. پذیراییها محدود به چای، آب و بیسکویت ساده بوده و سرو غذاهای مفصل یا هدایا ممنوع اعلام شده است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی رویههای غیرضروری در دانشگاهها، افزود: در گذشته، تشریفات و هدایا باعث ایجاد رقابتهای ناسالم و فشار مالی بر دانشجویان میشد و حتی مسیر علمی دفاع پایاننامهها را تحت تاثیر قرار میداد.
رحیمی دشتلویی ادامه داد: حذف این تشریفات باعث میشود بررسی پایاننامهها صرفاً بر اساس تخصص و دقت علمی صورت گیرد نه بر اساس روابط یا سلیقه شخصی.
عضو هیأترئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی همچنین درباره شفافیت اصل این بخشنامه، گفت: دانشجویان و اساتید باید از محدودیتها آگاه باشند تا هیچ سوءتفاهم یا اجبار غیررسمی ایجاد نشود و همچنین دانشگاهها موظف به اطلاعرسانی کامل درباره سیاستهای خود هستند و در صورت تخلف، برخورد جدی انجام خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تأکید بر اینکه حذف هدایا و پذیراییهای لوکس، رسیدگی سفارشی به پایاننامهها را متوقف میکند، افزود: این اقدام به تمرکز علمی واقعی دانشجویان و ارتقای کیفیت آموزشی کمک خواهد کرد ادامه این رویههای قدیمی و تشریفات غیر ضروری، نه تنها عدالت آموزشی را خدشهدار میکند بلکه مسیر علمی دانشجویان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و مانع رشد پژوهشی میشود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: دانشگاهها باید سیاستهای مشخصی برای آگاهسازی دانشجویان و رعایت استانداردهای علمی در جلسات دفاع تدوین کنند تا کیفیت علمی پایاننامهها ارتقا یابد و عدالت آموزشی به صورت واقعی برقرار شود.