توزیع ۲ هزار بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار در ورامین

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تهران از اجرای طرح ارمغان مهر و توزیع ۲ هزار بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموز کم‌برخوردار ورامینی در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان تهران؛ شاهین فتحی ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) بر عموم مسلمانان، اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و در روزهای پایانی شهریورماه، با شناسایی دانش‌آموزان کم‌برخوردار، ۲۰۰۰ بسته نوشت‌افزار توسط خانه هلال پدرمهربان بقیع هلال احمر شهرستان ورامین در قالب نمایشگاه نوشت‌افزار تهیه و توزیع شد. 

وی افزود: در این طرح که با مشارکت خیرین و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر ورامین اجرا شد، هدف اصلی تأمین نوشت‌افزار موردنیاز دانش‌آموزان کم‌برخوردار در آستانه سال تحصیلی جدید بوده است. 

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تهران ادامه داد: داوطلبان خانه هلال پدر مهربان بقیع برای اولین بار در برگزاری نمایشگاه نوشت‌افزار، انتخاب لوازم‌التحریر را به عهده دانش‌آموزان گذاشتند تا بتوانند بر اساس سلیقه خود طرح‌ها و اقلام مورد نیاز را انتخاب کنند. 

گفتنی است؛ در این نمایشگاه تمامی نوشت‌افزارها ایرانی و اسلامی‌بوده و ارزش ریالی هر بسته ۲۰ میلیون ریال برآورد شده است.

