به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان تهران؛ شاهین فتحی ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) بر عموم مسلمانان، اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و در روزهای پایانی شهریورماه، با شناسایی دانش‌آموزان کم‌برخوردار، ۲۰۰۰ بسته نوشت‌افزار توسط خانه هلال پدرمهربان بقیع هلال احمر شهرستان ورامین در قالب نمایشگاه نوشت‌افزار تهیه و توزیع شد.

وی افزود: در این طرح که با مشارکت خیرین و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر ورامین اجرا شد، هدف اصلی تأمین نوشت‌افزار موردنیاز دانش‌آموزان کم‌برخوردار در آستانه سال تحصیلی جدید بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تهران ادامه داد: داوطلبان خانه هلال پدر مهربان بقیع برای اولین بار در برگزاری نمایشگاه نوشت‌افزار، انتخاب لوازم‌التحریر را به عهده دانش‌آموزان گذاشتند تا بتوانند بر اساس سلیقه خود طرح‌ها و اقلام مورد نیاز را انتخاب کنند.

گفتنی است؛ در این نمایشگاه تمامی نوشت‌افزارها ایرانی و اسلامی‌بوده و ارزش ریالی هر بسته ۲۰ میلیون ریال برآورد شده است.

انتهای پیام/