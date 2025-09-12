خبرگزاری کار ایران
رئیس مرکز حراست وزارت علوم:

دانشگاه‌ها با برگزاری تریبون‌های آزاد در راستای رفع شبهات دانشجویان اقدام کنند

مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت علوم گفت: نهاد علم و به‌ویژه دانشگاه‌ها با برگزاری جلسات تبیینی، تریبون‌های آزاد و گفتگوهای دوستانه می‌توانند به نیازهای دانشجویان پاسخ دهند و در راستای رفع شبهات اقدام کنند.

به گزارش ایلنا، اصغر بیات، رئیس حراست وزارت علوم، در هفتاد و هشتمین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور، به بازگشایی دانشگاه‌ها در مهر ماه پیش رو اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به شرایط روانی حاکم بر کشور و تبعات جنگ ۱۲ روزه اخیر، به نظر می‌رسد دانشجویان با درک بهتر و آگاهی بیشتری نسبت به مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به دانشگاه‌ها بازمی‌گردند. 

وی تأکید کرد: نهاد علم و به‌ویژه دانشگاه‌ها با برگزاری جلسات تبیینی، تریبون‌های آزاد و گفتگوهای دوستانه می‌توانند به نیازهای دانشجویان پاسخ دهند و در راستای رفع شبهات اقدام کنند. 

بیات افزود: رویکرد مرکز حراست در این مقطع، همگرایی و هم‌افزایی با سایر ارکان دانشگاهی، از جمله معاونت‌های فرهنگی دانشجویی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و حتی دانشجویان است. 

رئیس حراست وزارت علوم خاطرنشان کرد: هدف این همکاری تهیه و اجرای یک بسته چند وجهی است که می‌تواند ناترازی‌های ذهنی دانشجویان را پاسخ دهد و تاب‌آوری آنان را در برابر ناترازی‌های عینی و فیزیکی موجود افزایش دهد. 

وی همچنین به اهمیت ایجاد شرایط امن و آرام در دانشگاه‌ها اشاره کرد: این شرایط سبب می‌شود تا محیط پر از شور و نشاطی برای دانشجویان فراهم گردد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان؛  بیات در پایان خاطرنشان کرد: این تلاش‌ها راهی برای ایجاد فضایی سالم و پوینده در دانشگاه‌ها است که می‌تواند به رشد و شکوفایی بیشتر دانشجویان کمک کند.

