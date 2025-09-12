پذیرش ۱۴ هزار و ۴۳۷ داوطلب پزشکی عمومی در کنکور ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، علی جعفریان با بیان تاریخچه‌ای از مصوبات افزایش ظرفیت پذیرش داوطلب علوم پزشکی، گفت: در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد که هر سال به نسبت سال قبل باید ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی ۲۰ درصد افزایش یابد. سال ۱۴۰۰ حدود ۸ هزار ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی داشتیم که در سال ۱۴۰۴ باید به بیش از ۱۶ هزار دانشجو، یعنی حدود ۱۰۰ درصد افزایش پذیرش نسبت به سال ۱۴۰۰ می‌رسید. این مصوبه با اولویت پذیرش مناطق محروم هم تصویب شده است.

وی ادامه داد: در این مصوبه آمده که جهت اتخاذ تدابیر لازم برای مواجهه با بحران پیری جمعیت در آینده، رفع کمبود پزشک، جلوگیری از فرسودگی کادر درمان و کاهش آسیب‌پذیری نظام سلامت در مواجهه با بحران ها، افزایش دسترسی اقشار مختلف مردم به پزشک و تنظیم ظرفیت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی بر اساس نیاز جامعه با توجه به سرانه پزشک به جمعیت ۱۳ در ۱۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ و به منظور دستیابی به سرانه پزشک ۲۰ در ۱۰ هزار نفر در سال ۱۴۱۰، این افزایش رح می‌دهد.

وی اظهار کرد: در ادامه مصوبه آمده که پس از ۴ سال درباره ثابت ماندن یا افزایش ظرفیت با پیشنهاد ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور تصمیم گیری خواهد شد.

وی بیان داشت: مصوبه‌ای که سال ۱۴۰۳ آقای دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت از این شورا اخذ کرده‌اند توقف افزایش ظرفیت پس از سال ۱۴۰۴ و کاهش تعداد داوطلبانی که در سالهای قبل اضافه پذیرش شده‌اند، بود. دکتر ظفرقندی با این استدلال که آن زمان آخر سال بوده و داوطلبان روی این افزایش ظرفیت‌ها که اخبارش پخش شده حساب کرده‌اند، مصوبه را پذیرفته و اعلام کرده بود این مصوبه را با کم کردن اضافی‌های دو سال قبل اجرا خواهیم کرد. در خصوص اصل مصوبه هیچ تصمیم گیری جدیدی در آن جلسه صورت نگرفته و به سه سال بعد موکول شده است.

مشاور عالی وزیر بهداشت یادآور شد: در مصوبه سال ۱۴۰۳ تصریح شده که با توجه به تحقق اهداف این مصوبات بیشتر از اهداف تعیین شده، باقیمانده ظرفیت مذکور تا سال ۱۴۰۴ تکمیل می‌گردد و از سال ۱۴۰۵ برای مدت سه سال متوالی ثابت خواهد بود. یعنی سال ۱۴۰۵ باید حدود ۱۶ هزار داوطلب کنکور در رشته پزشکی عمومی پذیرش شوند. یعنی سال ۱۴۰۵ حدود ۲ هزار داوطلب بیشتر از امسال باید پذیرش شوند.

دکتر جعفریان خاطرنشان کرد: در طی این سال‌ها ۳ هزار نفر اضافه پذیرش شدند که با ۲۲۵۰ دانشجوی خارجی مجموعا ۵۲۵۰ نفر مازاد نیز پذیرش شده اند. این ۵۲۵۰ نفر را از ۱۶ هزار نفر کم کردیم که حدود ۱۱ هزار نفر شد و به اعضای شورا از جمله آقای خسروپناه هم گفته بودیم که تصمیم داریم این کار را انجام دهیم ولی به محض انتشار در دفترچه داوطلبان، همه از جمله مجلس معترض شده‌اند که چرا ظرفیت‌ها را کاهش دادید!

وی ادامه داد: سال‌های قبل خواسته یا ناخواسته بعضی از سال‌ها پذیرش داوطلب هزار نفر بیشتر از مصوبه بوده است. این امر چند دلیل داشته که یک دلیل این بود که نتیجه کنکور توسط سازمان سنجش به خاطر رتبه‌های یکسان حدود ۵ تا ۷ درصد بیشتر از تعدادی است که در دفترچه اعلام می‌کنیم. دومین دلیل ورود دانشجویان خارج به داخل است. سوم المپیادی‌هایی که در کنکور نیستند، پذیرش می‌شوند. بعضی دانشگاه‌ها هم از لیسانس به پزشکی مثلا پذیرش می‌کنند. سال گذشته فقط ۱۷۰ داوطلب انتقالی از دانشگاه آزاد به دولتی داشته‌ایم که به دلیل افزایش نرخ شهریه دانشگاه آزاد و استفاده از انتخابهای بعدی در دانشگاه سراسری بود. این گروه گفتند حاضرند با یکسال تاخیر به دولتی بیایند و ما آن‌ها را در ظرفیت پذیرش محاسبه کردیم. به عنوان مثال ظرفیت پذیرش توسط ما در یک دانشگاه در دفترچه ۱۸۰ نفر اعلام می‌شود ولی در نهایت ۲۲۰ نفر پذیرش منتشر می‌شود. سنجش دلایل مختلفی برای این افزایش پذیرش‌ها اقامه می‌کند.

مشاور عالی وزیر بهداشت با بیان اینکه پس تشکیل جلسات مختلف و توافق بین معاونت آموزشی وزارت بهداشت با ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام شد که می‌توانیم امسال ۱۳۴۰۵ داوطلب پزشکی پذیرش کنیم، گفت: از آن ظرفیت ۲۲۵۰ دانشجوی خارجی نیز ۱۲۵۰ نفر به امسال اضافه شد و توافق شد ۲ گروه ۵۰۰ نفری در دو سال آینده اضافه کنیم. بنابراین وزارت بهداشت جداول پذیرش داوطلبان امسال پزشکی را بر اساس آمار ۱۳۴۰۵ نفر تدوین کرد. ولی کمیسیون اصل ۹۰ اعتراض و مطابق محاسبات خود به ما اعلام کرد که امسال باید بیش از ۱۵ هزار دانشجوی پزشکی پذیرش کنید. سپس نمایندگانی تماس گرفته و اعلام کردند وزارت بهداشت تخلف کرده و اعلام شد در حال نوشتن متن شکایت از ما به قوه قضائیه هستند.

دکتر جعفریان با اشاره به این‌که بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پذیرش ۱۳۴۰۰ داوطلب در کنکور ۱۴۰۴ تخلف ولی بر اساس توافق با ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور که قبلا ذکر شد، این کار تخلف نبود، گفت: آقایان بر توافق صورت گرفته پایبند نبودند و اعلام کردند که باید مصوبه شورا اجرایی شود. روز جمعه ۱۵ شهریور من و وزیر آمدیم وزارتخانه تا در این باره تصمیم گیری نهایی انجام شود. اعداد و ارقام را ما باید حساب و اعلام کنیم و در نهایت با بررسی‌هایی که انجام شد و با رعایت مصوبه شورا تعداد پذیرش داوطلب پزشکی در کنکور ۱۴۰۴ به عدد ۱۴۴۳۷ نفر رسید.

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت با بیان اینکه علیرغم مخالفت‌مان با افزایش ظرفیت، الان با این عدد تمام تعهد ما به مصوبه شورا انجام و عملی شده، گفت: با این عدد به جمع ۵۱ هزار داوطلب پزشکی که در مصوبه وجود دارد خواهیم رسید و هیج بدهی به هیچ کسی و نهادی نخواهیم داشت.

وی افزود: واقعیت این است که انتظار جامعه دانشگاهی از ما این است که مقابل این مصوبه بایستیم و آنرا اجرا نکنیم ولی برای‌عدم اجرای آن باید یک نهاد بالادستی ورود کند تا ما بتوانیم مصوبه را اجرا نکنیم. تازه ما امسال آن هزار نفر پذیرش اضافه‌ای که قبلا انجام می‌شد را کم کردیم. با اقدام امسال ما در واقع در داخل وزارت بهداشت تعابیر اینگونه خواهد بود که از این بدتر نمی‌شد ولی با نگاه واقع بینانه به خارج از مجموعه، باید گفت از این بهتر نمی‌شد عمل کرد. افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی با این روش به نظر من از ابتدا اشتباه بوده ولی واقعا نمی‌شد کاری کرد و ما باید مصوبه ۱۴۰۳ را اجرا می‌کردیم، هرچند اعتراضات در نظام سلامت به دلیل نبود زیرساخت‌ها وعدم تأمین بودجه، زیاد است.

وی ادامه داد: درخصوص توزیع این ظرفیت‌ها طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت با اولویت مناطق محروم باید اِعمال شود. بنابراین تا وقتی مناطق محروم نیاز دارند باید به آن‌ها اولویت داده شود. مثلا سیستان و بلوچستان سرانه تعداد پزشک به جمعیت‌اش از همه جا کمتر است و در افزایش ظرفیت‌ها اولویت دارد. سال گذشته حدود ۴۷۰۰ و امسال ۴۹۰۰ نفر از کل ظرفیت پذیرش به مناطق محروم اختصاص داده شد. در بررسی معاونت آموزشی استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، گلستان، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان و بوشهر دارای پایین‌ترین سرانه پزشک به جمعیت در کشور هستند.

وی افزود: معاونت آموزشی در دفترچه اول اولویت بالایی به این استانها داد و این باعث اعتراض سایر استانها شد. البته مدل توزیع این گونه است ظرفیت ۲۰ درصد مصوب شورا مربوط به مناطق محروم در همه دانشگاه‌ها با تعهد خدمت در این مناطق تقسیم می‌شود، چون مثلاسیستان و بلوچستان که نمی‌تواند دانشجویان مورد نیاز خود را پذیرش کند.

دکتر جعفریان افزود: مثلا از ظرفیت ۲۵۵ دانشجوی البرز ۱۵ دانشجو مال سیستان و بلوچستان هستند که ۱۰ نفر آنان به زابل، ۵ نفر چابهار اختصاص دارند. بنابراین دانشجوی پذیرفته شده در کرج از این سهمیه بعد از فارغ التحصیلی باید ۷ و نیم سال فقط در زابل یا چابهار خدمت کند.

مشاور عالی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در دفترچه داوطلبان این موارد را قید کرده و متذکر شده‌ایم تا داوطلب بداند چه رشته، محلی انتخاب می‌کند و فردای اتمام تحصیل اعتراض نکند که من نمی‌توانم در این منطقه کار کنم و از نمایندگان محترم هم نامه تغییر محل خدمت نیاورد. جعفریان با بیان اینکه در این مدل سهمیه پذیرش داوطلبان استانی کاهش می‌یافت، گفت: در واقع از این سهمیه‌ها برداشته شده و به مناطق محروم اضافه شده بود.

مشاور عالی وزیر بهداشت اضافه کرد اینگونه می‌توان تعبیر کرد که با این شیوه پذیرش دانشجویان، پلکانی ایجاد می‌شود که سطح علمی خیلی متفاوتی دارند: یک پله افراد سهمیه آزاد، یک پله افراد سهمیه بومی استانی و یک پله افراد بومی استان‌های محروم که در استان‌های دیگر درس می‌خوانند. مشکل دیگر ما کمبود خوابگاه و امکانات رفاهی برای دانشجویانی است که از سهمیه بومی یک استان استفاده می‌کنند ولی در استان یا شهر دیگری درس می‌خوانند. مثلا ممکن است یک داوطلب خوزستانی در ارومیه تحصیل کند تا پزشک ایرانشهر شود.

جانشین وزیر بهداشت ادامه داد: بعد از گرفتن بازخورد از طرف داوطلبان، دانشگاه‌ها و نمایندگان مجلس، جمع‌بندی جلسات ما این شد که حالا که بنابر مصوبه شورا ناچار به افزایش ظرفیت هستیم، اولا ظرفیت آزاد روزانه نسبت به پارسال در هیچ منطقه‌ای کم نشود که شاید مهم‌ترین اقدام ماست و حتی تقریبا در همه دانشگاه‌ها این سهمیه کمی افزایش یافت. پارسال ظرفیت روزانه ۶۴۲۷ نفر بود که امسال به ۷۵۷۰ نفر رسید؛ یعنی ۱۱۰۰ نفر هم افزایش یافت.

وی افزود: در قدم دوم پذیرش بومی پنج استان محروم اصلاح شد و بجای در نطر گرفتن ظرفیت بیش از ۳۵۰۰ نفر برای این ۵ استان، ظرفیت آن‌ها را به سه برابر سال گذشته افزایش دادیم.

دکتر جعفریان ادامه داد: یعنی اگر سیستان و بلوچستان ۲۰۰ داوطلب بومی می‌گرفت امسال حدود ۷۰۰ دانشجوی بومی، شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های دیگر خواهد گرفت. البته نه به این شکل که ناگهان ۵۰ داوطلب بومی این استان در یک استان دیگر دانشجو شوند.

مشاور عالی وزیر بهداشت اعلام کرد: بدین ترتیب ۳۴۰۶ ظرفیت بومی برای خود استان‌ها ایجاد شد که هر استان بصورت بومی برای خودش می‌پذیرد نه برای استان دیگر و البته کمترین نسبت ظرفیت بومی را هم دانشگاه‌های استان تهران می‌پذیرند. ۱۵۰۰ ظرفیت هم برای آن ۵ استان محروم در نظر گرفته شد.

دکتر جعفریان اظهار کرد: علاوه بر اینها ۱۵۲۳ ظرفیت شهریه‌پرداز خواهیم داشت. که با ۳۴۰۶ پذیرش بومی استانی و ۷۵۷۰ ظرفیت پذیرش داوطلب آزاد و ظرفیت پذیرش ۴۳۸ نفر مربوط به قانون عدالت آموزشی مصوبه مجلس، در مجموع ۱۴ هزار و ۴۳۷ نفر ظرفیت پذیرش کنکور ۱۴۰۴ در رشته پزشکی عمومی خواهد بود.

وی ادامه داد: پس امسال اولا ظرفیت پذیرش داوطلب آزاد را ۱۱۰۰ نفر افزایش دادیم، ثانیا پذیرش بومی استان‌ها را نسبت به سال قبل اصلاح شد و در مجموع نیز افزایش داشت. در مورد رشته دندانپزشکی نیز محاسبات مشابه پزشکی است و مجموع ظرفیت امسال ۲۵۰۷ نفر خواهد بود.

مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: ما مصوبه شورا را مانند سرباز مجروحی که در حال خونریزی باید برای فتح سنگر بعدی اقدام کند، اجرا کردیم. در واقع تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی برای پذیرش این تعداد دانشجو دچار چالش جدی هستند و از این به بعد چالش اصلی فراهم کردن امکانات و بودجه لازم برای تأمین زیرساخت‌ها مانند کلاس درس، خوابگاه، سلف سرویس، آزمایشگاه، امکانتات ورزشی و رفاهی در فاز اول اول است. پس از ورود این دانشجویان به آموزش بالینی که اکنون در شرف آن هستند، البته شرایط بسیار سخت‌تر خواهد شد زیرا با روند فعلی تخت آموزشی، تنوع بیمار و هیات علمی کافی در اغلب دانشکده‌های پزشکی نخواهیم داشت.

دکتر جعفریان افزود: در دفترچه آزمون بیانیه‌ای به این مضمون منتشر کرده‌ایم که به دلیل افزایش ظرفیت و احتمال‌عدم پذیرش دانشجو در مهرماه به دلیل کمبود فضا و امکانات احتمال تقسیم دانشجو در دو نیم سال تحصیلی وجود دارد. همچنین اعلام شده به دلیل محدودیت ها، دانشگاه‌ها تعهدی مبنی بر تامین خوابگاه برای دانشجو نخواهند داشت. بر این نکته هم در دفترچه تاکید شده که داوطلبان باید با دقت کامل رشته/محل تحصیل خود را تعیین کنند و در آینده امکان هیچ گونه جابجایی محل تحصیل و خدمت وجود نخواهد داشت. سابقه گذشته نشان می‌دهد که تعدادی از پذیرفته شدگان بلافاصله با توصیه نامه برای تغییر محل تحصیل مراجعه می‌کنند و مهمتر از آن بعد از فراغت از تحصیل، با ده‌ها دلیل متقاضی تغییر محل خدمت هستند و دوستانی که همین الان بر اجرای این مصوبات اصرار دارند، در آن زمان از این درخواست‌ها حمایت می‌کنند.

وی افزود: متاسفانه امسال دانشگاه‌های با امکانات متوسط و محدود مجبور به پذیرش تعداد زیاد دانشجو هستند. به عنوان مثال شهرستانهایی مثل تربت حیدریه ۵۰، بم ۹۰، بابل ۲۸۶، ارومیه ۲۷۷، زنجان ۲۷۳، بندرعباس ۱۹۸، بوشهر ۱۳۹، جیرفت ۸۱ و جهرم ۱۴۹ دانشجو خواهند داشت.

مشاور عالی وزیر بهداشت تاکید کرد: با این میزان پذیرش به نظر می‌رسد تنها هدف کمی در برنامه پیشرفت هفتم که امکان تحقق دارد همین سرانه تعداد ۲.۳ پزشک به هر هزار نفر جمعیت خواهد بود.

دکتر جعفریان گفت: آموزش پزشکی فرایندی طولانی و پیچیده است و به همین دلیل مقایسه آن با سایر فرآیندهای آموزش عالی صحیح نیست. آموزش پزشکی و دندانپزشکی علاوه بر دانش پایه که باید در کلاس و آزمایشگاه آموزش داده شود، نیازمند محیط بالینی آموزشی است که ضرورت آن وجود استاد و تنوعی از بیماری‌های سرپایی و بستری است. حتی با نگاه تحولی به آموزش نیز این نیاز همچنان با تغییر فرایندهای آموزش برقرار است. ساختار فعلی آموزش پزشکی به هیچ وجه ظرفیت این حجم از دانشجو در محیط بالینی را ندارد و حتی با معیارهای نسبتا ساده، از نظر ضروریات آموزش بالینی کفایت نخواهد داشت. نتیجه این موضوع در آموزش، پرورش نسلی از پزشکان است که نه تنها قادر به درمان بسیاری از بیماری‌ها نخواهند بود، بلکه ممکن است حتی توانمندی لازم برای شناسایی موارد نیازمند به ارجاع به مراکز تخصصی و فوریتهای پزشکی را نداشته باشند و این یعنی وارد شدن آسیب به مردم.

به گزارش وبدا، وی اضافه کرد: متأسفانه کسانی که ما را به تعارض منافع متهم می‌کنند، گذشته از اینکه به احتمال زیاد درک درستی از تعریف این واژه ندارند، در زمان بروز اتفاقات فوق هیچگونه مسئولیتی را قبول نخواهند کرد. نتایج این تصمیمات ناگهانی و بدون اخذ نظر کارشناسی از دلسوزان جامعه پزشکی که حسن نیت و فداکاری آن‌ها بارها در ۵ دهه گذشته به اثبات رسیده و آخرین آن جنگ ۱۲ روزه اخیر است، زمانی بروز خواهد کرد که ما نخواهیم بود. وزارت بهداشت تمام تلاش خود را برای اصلاح این روند انجام می‌دهد و در عین حال بر تأمین منابع کافی برای ایجاد زیرساختهای ضروری آموزش تأکید دارد و معتقد است نمی‌توان از دانشجوی پزشکی که در شرایط نامناسب تحصیل می‌کند، انتظار یک پزشک تمام عیار از جهت دانش، مهارت و رفتار حرفه‌ای داشت.

انتهای پیام/