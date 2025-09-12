خبرگزاری کار ایران
خسارت ۴۵ میلیاردی حریق به جنگل نخاب خوسف

منابع طبیعی خراسان جنوبی خسارت آتش سوزی جنگل نخاب خوسف را ۴۵ میلیارد ریال اعلام کرد.

به گزارش  ایلنا،  مدیرکل منابع طبیعی استان گفت: چند روز پیش بر اثر بی احتیاطی افراد ناشناس که به گفته شواهد عینی قصد تهیه چای در جنگل نخاب شهرستان خوسف را داشتند منجر به اتش سوزی گسترده شد.

نصرآبادی افزود: در این حادثه حدود ۳۵ هکتار از گززار‌ها و مراتع منطقه دچار حریق و خسارت شد.

به گفته وی جنگل نخاب یکی از رویشگاه‌های مهم گز در خراسان جنوبی است.

مدیرکل منابع طبیعی استان تاکید کرد: مردم قبل از روشن‌کردن آتش در مراتع و جنگل، جهت باد را در نظر بگیرند، هرگز نمی‌توان خلاف جهت باد آتش را مهار کرد.

وی توصیه کرد: هنگامی‌که آتش روشن کردید، آن را به حال خود رها نکرده و بعد از اتمام کار روی آن آب ریخته و از خاموش شدن و سرد شدن آن مطمئن شوید و سعی کنید آتش را در محل‌های مشخص‌شده روشن کرده تا از اتفاقات ناگوار جلوگیری شود.

به گزارش صدا و سیما، نصرآبادی گفت: حداقل ۵ متر دورتر از چادر، درختچه‌ها، بوته‌ها و دیگر مواد اشتعال‌زا آتش روشن کنید و در هنگام روشن کردن آتش مراقب شاخه درختانی که آویزان هستند باشید.

وی همچنین توصیه کرد: مکان‌های طبیعی مثل رودخانه‌ها، دریاچه، جاده، باتلاق، مناطق سنگلاخی، موانع طبیعی خوبی در برابر آتش هستند و از پیشروی آتش جلوگیری می‌کنند، در صورت امکان سعی کنید حواشی این مناطق را برای روشن کردن آتش انتخاب کنید.

