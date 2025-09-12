آزادراه تهران-شمال و جاده چالوس بسته شد
رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اجرای محدودیتهای جدید ترافیکی در محورهای شمالی کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: از ساعت ۹:۰۰صبح امروز، جمعه ۲۱ شهریور ماه، تردد تمام انواع وسایل نقلیه از سمت تهران به آزادراه تهران–شمال و محور کرج–چالوس ممنوع شده است. همچنین، از ساعت ۱۱:۰۰،محدوده پل زنگوله به سمت تهران و کرج بهصورت یکطرفه خواهد بود.
سرهنگ کرمی اسد با اشاره به حجم بالای ترافیک در سایر محورهای شمالی افزود: در این مسیرها نیز بار ترافیکی نسبتاً سنگینی وجود دارد و در صورت نیاز، محدودیتهای ترافیکی مقطعی اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راه کشور تأکید کرد: از همه مسافران درخواست میشود پیش از آغاز سفر، حتماً از آخرین وضعیت راهها و جادهها از طریق منابع رسمی اطلاع حاصل کنند تا از بروز مشکلات احتمالی در مسیر جلوگیری شود.
پلیس راهور فراجا همچنین از رانندگان خواست تا با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری با نیروهای مستقر در مسیرها، در تأمین ایمنی و تسهیل عبور و مرور نقش مؤثری ایفا کنند.