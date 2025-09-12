در گفتوگو با ایلنا اعلام شد؛
فوت حدود ۷۰۰ نفر در حوادث جادهای شهریور ماه
رئیس پلیسراه راهور فراجا با اشاره به آمار تلفات جادهای در شهریور ماه، گفت: در ۱۸ روز نخست شهریور امسال حدود ۷۰۰ نفر جان خود را از دست دادند.
سرهنگ «احمد کرمی اسد» رئیس پلیسراه راهور فراجا در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به افزایش سفرها در پایان تابستان، بیان کرد: شهریور جزء ماههای پرتردد و پرترافیک محسوب میشود؛ بهویژه دهه پایانی شهریور به دلیل پایان کار مراکز آموزشی و فرصتی که برای خانوادهها فراهم میشود، به خصوص خانوادههایی که فرزندانشان درگیر کنکور و سایر آزمونها بودند. از این رو دهه پایانی یک فرصت مغتنم برای خانوادههاست تا سفرهای بیناستانی و برونشهری خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: ما این موضوع را به عینه از سه چهار روز گذشته در جادهها احساس کردیم و ترافیکی پرحجم و سنگین مشاهده میکردیم. این وضعیت اثبات کرد که در این ایام باید برنامهای منسجم برای هدایت ترافیک داشته باشیم.
او اضافه کرد: در ۷۲ ساعت گذشته یکی از بزرگترین عملیاتهای ترافیکی خود را انجام دادیم که اکثر محورهای منتهی به استانهای شمالی، بهویژه مازندران، گیلان، گلستان فوقالعاده سنگین بودند. مجبور شدیم در برخی مقاطع صرفاً برای روانسازی ترافیک محدودیتها و ممنوعیتهایی بهصورت مقطعی اعمال کنیم.
به گفته وی این موضوع در محورهای مختلف از جمله محور هراز و مسیر قزوین – رشت محدوده رودبار و منجیل مشهود بود. همچنین در آزادراه تهران – شمال به دلیل شرایط مسیر، بهصورت اجباری جریان ترافیک را برای ساعاتی یکطرفه از تهران به سمت شمال اعمال کردیم. این وضعیت قطعاً تا روزهای پایانی شهریور ادامه خواهد داشت.
سرهنگ کرمی اسد تصریح کرد: آنچه که مدیریت ترافیک را دشوارتر میکند، دوطرفه بودن ترافیک است؛ یعنی هم بار رفت به سمت استانهای شمالی داریم و هم بار برگشت. این امر مدیریت را سختتر میسازد و نیازمند همراهی بیشتر مردم با پلیس است تا روانسازی ترافیک امکانپذیر باشد.
او تصریح کرد: همانطور که میدانیم، بخش زیادی از محورهایی که به آن اشاره کردم، دوطرفه هستند و تنها مانع بین رفت و برگشت، یک خط ممتد است. لذا هرگونه انحراف به چپ و تجاوز به مسیر مقابل زمینه بروز گرههای ترافیکی و حوادث را فراهم میکند.
وی با اشاره با آمار تلفات جاده ای، اظهار داشت: در خصوص آمار حوادث، شهریور همواره جزو ماههای پر فوتی است. در بین ۱۲ ماه سال شهریور ماه هرساله بیشترین آمار فوتی حوادث رانندگی را داریم.
به گفته کرمی اسد شهریور سال گذشته ۱۵۳۷ نفر از هموطنان در اثر حوادث جادهای جان باختند. در ۱۸ روز نخست شهریور امسال نیز حدود ۷۰۰ نفر جان خود را از دست دادند. اگرچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشتهایم، اما ۷۰۰ نفر رقم کمی نیست. این آمار نهایی نیست؛ زیرا بسیاری از مصدومان بعداً در بیمارستان فوت میکنند. آمار نهایی پس از پایان ماه از سوی پزشکی قانونی اعلام خواهد شد.
وی یادآور شد: عوامل اصلی حوادث شهریور بهویژه در ۲۰ روز اخیر، نخستعدم توجه به جلو ناشی از استفاده از تلفن همراه، و دوم خستگی و خوابآلودگی بوده است.
وی افزود: متأسفانه بامداد گذشته در استان چهارمحال و بختیاری راننده یک مینیبوس به دلیل خوابآلودگی دچار واژگونی شد و شش نفر جان باختند و ۱۲ نفر مصدوم شدند. همچنین صبح گذشته در محدودهی آذربایجان شرقی یک خودروی سواری پژو به علت خوابآلودگی به مسیر مقابل منحرف شد و برخورد شاخبهشاخ رخ داد که چهار نفر فوت کردند.
رئیس پلیسراه راهور فراجا، تاکید کرد: تا قبل از سفر، بازدید فنی خودرو الزامی است. همچنین در مسیر، از رفتارهایی که گره ترافیکی ایجاد میکند، مانند عبور از شانه خاکی یا تجاوز به چپ، پرهیز شود. از طرف دیگر، رعایت سرعت مطمئنه و تمرکز کامل بر رانندگی الزامی است.
او با اشاره به آمار گواهینامههای ضبط شده از متخلفان حادثه ساز، گفت: برای کنترل رفتار تعدادی از رانندگان پرخطر که تعادل ترافیک را بر هم میزنند و زمینه وقوع حوادث را فراهم میکنند، از ابتدای شهریور طرحی اجرا شده است که در صورت ارتکاب حتی یک تخلف حادثهساز، گواهینامه فرد به مدت سه ماه به صورت سیستمی ضبط میشود.
وی افزود: در این مدت رانندگی فرد در حکم بدون گواهینامه است و از طریق مراجع قضایی به عنوان مجرم با او برخورد میشود. از اول شهریور تاکنون، بیش از ۷۰ هزار راننده از رانندگی محروم و گواهینامه آنان سیستمی ضبط شده است. این محرومیت در سامانه پلیس ثبت شده و نیازی به ضبط فیزیکی گواهینامه نیست؛ همچنین از طریق پیامک به راننده اطلاع داده میشود.