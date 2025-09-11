خبرگزاری کار ایران
مرگ کارگر جوان در چاه

کد خبر : 1684681
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از مرگ یک کارگر در چاه در خیابان پیروزی خبر داد.

به گزارش ایلنا، جلال ملکی  اظهارکرد: ساعت ۱۲:۲۱ دقیقه ظهر امروز یک حادثه گرفتار شدن در چاه به آدرس خیابان پیروزی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. 

وی افزود: بلافاصله دو ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.‌ محل حادثه یک ساختمان دو طبقه قدیمی بود که در یکی از اتاق ها برای بررسی خاک، یک کارگر ۲۸ ساله از اتباع کشور افعانستان در حال حفر یک چاه ۱۵ متری بود. 

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ادامه داد: همراهان این فرد مدعی شدند که یک دفعه این کارگر از حال رفته است، بلافاصله نجاتگر آتش نشانی بعد از ایمن سازی وارد چاه شد و کارگر را خارج کرد.

ملکی گفت:متاسفانه به تایید عوامل اورژانس این فرد جان خود را از دست داده بود و به نظر می رسد علت مرگ‌ نیز برق گرفتگی‌ از طریق بالابر یا برق در چاه باشد.

وی در پایان اظهارکرد: ساعت ۱۳:۴۰ دقیقه این عملیات به پایان رسید. 

