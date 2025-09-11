خبرگزاری کار ایران
توقف قاچاقچیان سوختی در سواحل بندر عباس
فرمانده پایگاه دریابانی بندر عباس از کشف ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، «اسلام توحیدی» با اعلام این خبر، اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس طی عملیاتی پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت بوسیله مشک‌های پلاستیکی، که مرزبانان جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند. 

وی با اشاره به اجرای مأموریت موفقیت‌آمیز توسط مرزبانان، اظهار داشت: مأموران در این عملیات موفق شدند، ضمن توقیف ۳ دستگاه خودرو سواری، مقدار ۶۰ هزارلیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کنند. 

سرهنگ «توحیدی» در ادامه تصریح کرد: در این عملیات ۳ نفر قاچاقچی دستگیر که با تشکیل پرونده قضایی تحویل مراجع ذیصلاح شدند. 

به گزارش سایت پلیس، فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس در پایان خاطر نشان کرد: برابر با اعلام کارشناسان، ارزش ریالی این محموله کشف شده ۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

