رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز:
رشد ظرفیت دانشجویان پزشکی بدون توسعه زیرساختها، تهدیدی جدی برای سلامت
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز، با اشاره به افزایش دو برابری پذیرش دانشجویان پزشکی در پنج سال اخیر گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۴، حدود ۲۰۰ دانشجوی جدید پزشکی وارد این دانشگاه میشوند و مجموع دانشجویان پزشکی به ۱۴۰۰ نفر خواهد رسید.
به گزارش ایلنا، شهرام صیادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به افزایش ظرفیت پزشکی در پنج سال اخیر گفت: این در حالی است که زیرساختهای آموزشی، اعم از فضاهای نظری و عملی، اعضای هیات علمی، آزمایشگاهها، مرکز مهارتهای بالینی، امکانات آموزشی و کمکآموزشی، کتابخانه، خوابگاهها و حتی فضاهای ورزشی، متناسب با این رشد توسعه نیافتهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با ابراز نگرانی از تأثیر این شرایط بر کیفیت آموزش تأکید کرد: کلاسهای پرجمعیت و کمبود سرانه تخت آموزشی در بیمارستانها، فرصت یادگیری دانشجویان در محیطهای بالینی را بهشدت محدود میکند و این مسئله میتواند تأثیر منفی بر کیفیت تربیت پزشک و دندانپزشک بگذارد.
صیادی با بیان اینکه آموزش هر دانشجوی پزشکی سالانه حدود ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و ساخت هر تخت بستری در بیمارستان آموزشی نیازمند حدود ۷ میلیارد تومان اعتبار است، تصریح کرد: برای رفع مشکلات و برنامهریزی بلندمدت، حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سال ۱۴۰۴ نیاز است؛ در حالی که در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هیچ بودجهای برای افزایش ظرفیت به دانشگاه اختصاص داده نشد و تنها از محل بودجه جاری تأمین اعتبار شد، که فشار زیادی به منابع دانشگاه وارد کرده است.
به گزارش وبدا، وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تأمین منابع مالی، توسعه زیرساختها، اصلاح سیاستهای آموزشی و تقویت نیروی انسانی بهطور همزمان در دستور کار قرار نگیرد، افزایش ظرفیت پذیرش نهتنها موجب ارتقای نظام سلامت کشور نخواهد شد، بلکه میتواند تهدیدی جدی برای کیفیت آموزش پزشکی و اعتماد عمومی به نظام سلامت باشد.