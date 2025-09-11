آغاز رتبهبندی کارخانههای لوازم آرایشی
معاون اداره کل فراوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو از آغاز رتبهبندی کارخانههای لوازم آرایشی برای جلب اعتماد مردم خبر داد.
به گزارش ایلنا، ، بهروز اکبری اظهار کرد: اجرای دستورالعمل جدید رتبهبندی کارخانهها باعث شفافیت، ارتقای کیفیت و افزایش اعتماد مردم به محصولات خواهد شد.
وی توضیح داد: کارخانهها بر اساس میزان رعایت ضوابط و میزان اجرایی کردن شاخصهای ارزیابی عملکرد، کیفیت محصولات و میزان رضایت مردم براساس بررسی محصولات نامنطبق گزارش و ثبت شده ارزیابی میشوند و این روش کمک میکند واحدهای برتر شناسایی و کارخانههایی که نیاز به اصلاح دارند پیش از تولید حمایت شوند.
به گزارش سازمان غذا و دارو، اکبری ادامه داد: این ارزیابی باعث میشود مردم مطمئن باشند محصولات آرایشی و بهداشتی با کیفیت و سالم تولید میشوند و اعتماد آنها به کالاهای داخلی افزایش مییابد