تولید کاغذهای مصنوعی از پلیمرها، توسعه و پایداری زیست محیطی را همراه دارد

به گزارش ایلنا، سهیل جباری روز پنجشنبه در پنل تخصصی «انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران تحت عنوان صنعت کاغذ مصنوعی و سنگی» در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه ایران پلاست، با اشاره به نقشه ذینفعان و مسیر ورود کاغذ مصنوعی به بازار ایران افزود: رفتن به سمت صنایع با تکنولوژی بالا مبتنی بر میزان انتشار آلودگی کمتر و بهره وری بالا، امری اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: د رواقع سرعت تغییرات و رشد فناوری امروزه به قدری سریع است که دیگر نمی توان آن را با توجه به روند طی شده در گذشته بسط داد و پیش بینی کرد، بلکه باید به جستجوی ایجاد یک دیدگاه مشترک از آینده پرداخت.

این کارشناس حوزه صنعت کاغذ مصنوعی، درباره ذینفعان این عرصه نیز تصریح کرد: دولت ها و نهادهای سیاستگذار، واردکنندگان کاغذ سلولزی، تولیدکنندگان داخلی (صنایع پتروشیمی، بسته بندی و چاپ؛ مصرف کنندگان نهایی از جمله ناشران، چاپخانه ها، صنایع بسته بندی، تبلیغات) و جامعه و محیط زیست از ذینفعان این عرصه هستند.

وی به مزیت کاغذ طبیعی در مقابل کاغذ مصنوعی گفت: کاغذ مصنوعی به موادی اطلاق می شود که از پلیمرهای مصنوعی یا ترکیبی از پلیمرهای پرکننده ساخته شده و برای جایگزینی کاغذ سنتی در کاربردهایی مانند چاپ، بسته بندی، برچسب زنی و اسناد مقاوم طراحی شده اند. این محصولات معمولا مقاومت در برابر آب، پارگی، مواد شیمیایی و دوام بالا دارند.

بنا بر اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، جباری درباره سرمایه گذاری برای تولید کاغذ سنگی در ایران اظهار داشت: ۳ دلیل برای پاسخ این چرایی وجود دارد. دلیل اول زیست محیطی است. دوم مزیت های نسبی سرمایه گذاری از جمله ذخایر مواد اولیه، تولیدکننده مواد اولیه پلیمری، همسایگی با بیش از ۱۵ کشور برای صادرات، مطابقت با اسناد بالادستی و اولویت های سرمایه گذار در کشور و شاخص های توسعه پایدار، بازار مناسب و غیره است و سومین دلیل نیز می تواند حاشیه سود مناسب بین قیمت تمام شده محصول و قیمت فروش اشاره کرد.

جباری ادامه داد: از نگاه آمار مجموع ظرفیت فعال تولید کاغذ سنگی در کشور ۶۵ هزار و ۷۸۰ است که در مجموع ۴ درصد کل ظرفیت جوازهای صادر شده است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین ۱۵ واحد فعال در ایران در حوزه تولید کاغذ سنگی وجود دارد و مجموع کل ظرفیت صادر شده توسط وزارت صمت یک میلیون و ۴۸۱ هزار و ۴۸۰ در قالب ۱۰۳ جواز بهره برداری بوده و بیشترین تعداد واحدهای تولیدی در استان های اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و مرکزی است.

این کارشناس درباره ماهیت کاغذ سنگی گفت: کاغذی است که از ترکیب ماده معدنی کربنات کلسیم، پلیمر و افزودنی های لازم به دست می آید. این کاغذ، ماده ای ارزان در طبیعت است. عمر طولانی، مقاومت در برابر پارگی، عدم جذب آب و روغن، مصرف جوهر کمتر در فرایند چاپ از ویژگی های منحصر به فردی است که این محصول را به یک محصول ایده آل در صنعت چاپ و بسته بندی تبدیل کرده است.

جباری درباره عوامل محرک رشد صنعت تولید کاغذهای صنعتی اظهار داشت: این عوامل عبارتند از تقاضای روزافزون صنایع مصرف کننده مانند صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی برای بهینه کردن مواد بسته بندی، تقاضا و فار صنایع چاپ برای معرفی مواد چاپی جدید و بالابردن کیفیت چاپ و کاهش قیمت تمام شده، فشار و محدویت های سازمان و قوانین زیست محیطی و افزایش جمعیت جوامع و تقاضا برای بهبود سبک زندگی است.

وی درباره چالش های اصلی صنعت تولید کاغذهای مصنوعی نیز گفت: این چالش ها عبارتند از قیمت کاغذهای مصنوعی همواره با نمونه های مشابه کاغذهای سلولزی مقایسه می شوند، امکان هزینه های بیشتر پاپ روی این نوع محصول و در برخی مواقع وزن این محصولات بیشتر از نمونه سلولزی است.

همچنین در این پنل تخصصی نیز به اهمیت کاغذ سنگی و مزیت نسبی آن پرداخته شد که تولید یک تن کاغذ سلولزی ۲۰ تا درخت را باید از بین برد و ۲.۵ تن چوب مصرف کرد. همچنین این میزان تولید کاغذ سلولزی ۲۵ هزار لیتر آب (۸۰ هزار لیتر) آب تصفیه شده، ۳.۵ تا ۶ مکاوات برق، ۱۰۰ کیلو کربن معلق در هوا، ۲۰ لیتر پساب شیمیایی (مایعات سمی) و ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلوگرم ضایعات جامد را ایجاد می کند.

