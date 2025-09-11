امکان ثبت درخواست نقل و انتقال دانشآموزان سمپاد فعال شد
امکان ثبت درخواست نقل و انتقال دانشآموزان سمپاد در سال تحصیلی پیشرو فعال شده است.
به گزارش ایلنا، به اطلاع اولیای دانشآموزان پایه دهم مدارس سمپاد در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ میرساند، امکان ثبت درخواست نقل و انتقال دانشآموزان سمپاد پایه دهم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از طریق سامانه مای مدیو فعال شده است.
بر اساس اعلام آموزش و پرورش، مراحل جهت مشاهده و اقدام عبارتند از ورود به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به آدرس my. medu. ir، ورود به پنل فرزند و نقل و انتقالات سمپاد است.