خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور

کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور
کد خبر : 1684542
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از بارش باران برای برخی مناط و کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، صادق ضیاییان درباره وضعیت جوی کشور اظهار کرد: پنج‌شنبه (۲۰ شهریور)، با عبور موج تراز میانی از شمال‌غرب کشور در نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد و در ارتفاعات زاگرس شمالی، افزایش ابر و گاهی رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود. 

وی ادامه داد: به تدریج با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، در شرق اردبیل، گیلان، و سواحل مازندران ابرناکی، بارش باران، وزش باد و کاهش دما رخ می‌دهد و دریای خزر متلاطم است. 

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا توضیح داد: جمعه (۲۱ شهریور)، در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز این وضعیت ادامه دارد. همچنین طی دو روز اخیر، ورزش باد و کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور مورد انتظار است. 

ضیاییان گفت: شنبه (۲۲ شهریور)، گستره باران در شمال و شرق آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و غرب مازندران است. همچنین یک‌شنبه (۲۳ شهریور)، علاوه بر این مناطق، در دامنه‌های جنوبی البرز شامل استان‌های زنجان، قزوین و البرز نیز افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. 

وی گفت: در پنج روز آینده، به ویژه ساعت بعدازظهر در جنوب سیستان‌وبلوچستان، شرق هرمزگان و جنوب کرمان نیز افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و ورزش باد شدید رخ می‌دهد. همچنین در شمال شرق، شرق و مرکز کشور در برخی ساعات ورزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا ادامه دارد. 

ضیاییان درباره وضعیت جوی دریاها گفت: دریای خزر تا یک‌شنبه و شرق خلیج‌فارس، دریای عمان و تنگه هرمز نیز در سه روز آینده مواج است. 

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۲۱ شهریور)، صاف و در بعدازظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و گردوخاک با حداکثر و حداقل دمای ۳۲ و ۲۵ درجه سانتیگراد و همچنین طی شنبه (۲۲ شهریور)، صاف و در بعدازظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید با احتمال گردوخاک با حداکثر و حداقل دمای ۳۱ و ۲۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. 

ضیاییان گفت: طی فردا و پس‌فردا (۲۱ و ۲۲ شهریور) اهواز با بیشینه دمای ۴۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با کمینه دمای ۵ درجه سانتیگراد خنک‌ترین مراکز استان کشور خواهند بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی