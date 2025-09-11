کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از بارش باران برای برخی مناط و کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، صادق ضیاییان درباره وضعیت جوی کشور اظهار کرد: پنجشنبه (۲۰ شهریور)، با عبور موج تراز میانی از شمالغرب کشور در نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد و در ارتفاعات زاگرس شمالی، افزایش ابر و گاهی رگبار پراکنده پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: به تدریج با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، در شرق اردبیل، گیلان، و سواحل مازندران ابرناکی، بارش باران، وزش باد و کاهش دما رخ میدهد و دریای خزر متلاطم است.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا توضیح داد: جمعه (۲۱ شهریور)، در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز این وضعیت ادامه دارد. همچنین طی دو روز اخیر، ورزش باد و کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور مورد انتظار است.
ضیاییان گفت: شنبه (۲۲ شهریور)، گستره باران در شمال و شرق آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و غرب مازندران است. همچنین یکشنبه (۲۳ شهریور)، علاوه بر این مناطق، در دامنههای جنوبی البرز شامل استانهای زنجان، قزوین و البرز نیز افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد پیشبینی میشود.
وی گفت: در پنج روز آینده، به ویژه ساعت بعدازظهر در جنوب سیستانوبلوچستان، شرق هرمزگان و جنوب کرمان نیز افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و ورزش باد شدید رخ میدهد. همچنین در شمال شرق، شرق و مرکز کشور در برخی ساعات ورزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا ادامه دارد.
ضیاییان درباره وضعیت جوی دریاها گفت: دریای خزر تا یکشنبه و شرق خلیجفارس، دریای عمان و تنگه هرمز نیز در سه روز آینده مواج است.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۲۱ شهریور)، صاف و در بعدازظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و گردوخاک با حداکثر و حداقل دمای ۳۲ و ۲۵ درجه سانتیگراد و همچنین طی شنبه (۲۲ شهریور)، صاف و در بعدازظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید با احتمال گردوخاک با حداکثر و حداقل دمای ۳۱ و ۲۲ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
ضیاییان گفت: طی فردا و پسفردا (۲۱ و ۲۲ شهریور) اهواز با بیشینه دمای ۴۲ درجه سانتیگراد گرمترین و شهرکرد با کمینه دمای ۵ درجه سانتیگراد خنکترین مراکز استان کشور خواهند بود.