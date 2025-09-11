کیفیت «قابل قبول» هوای پایتخت
میانگین کیفیت هوای پایتخت هماکنون (۲۰ شهریورماه) در شرایط «قابل قبول» است.
به گزارش ایلنا، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۰۴ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول قرار داشت .
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، آلاینده شاخص هماکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۰۰ و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیمبندی میشود و بر اساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروههای حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.