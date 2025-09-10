بازگشایی دو طرفه جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال از ساعت۲۲ امشب/ترافیک همچنان سنگین است

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، در این خصوص افزود: با وجود بازگشایی کامل مسیرها، بار ترافیکی در این محورها و دیگر محورهای شمال کشور همچنان پرحجم و سنگین است.

سرهنگ محبی از تمامی مسافران درخواست کرد قبل از آغاز سفر حتماً از وضعیت ترافیک جاده‌ها مطلع شوند و برنامه‌ریزی دقیقی برای زمان حرکت خود داشته باشند تا از توقف‌های طولانی و خسته‌کننده در ترافیک جلوگیری کنند.

