برنامه ریزی شهرداری برای ساخت مساجد جدید در تهران

شهردار پایتخت در این مراسم با تبریک این اعیاد بزرگ، احداث مسجد را زمینه‌ساز رشد معنوی و گسترش خدمت‌رسانی در محلات دانست و گفت: امیدواریم با احداث این مسجد و ملحقات فرهنگی آن، بتوانیم بستری برای خدمتگزاری بیشتر و تقویت کانون هدایت و معنویت در منطقه فراهم کنیم.

وی با اشاره به مطالعات انجام‌شده، به پایین بودن سرانه‌های خدماتی از جمله سرانه مسجد و فضای سبز در بسیاری از مناطق تهران نسبت به استانداردهای کشوری اشاره کرد و افزود: متأسفانه تنها سه منطقه تهران از سرانه مناسب برخوردار هستند و ۱۸ منطقه از جمله منطقه ۱۸ با کمبود مواجهند. شهرداری تهران مکلف است هفت سرانه اصلی از جمله فضای سبز را در کل شهر ارتقا دهد.

انعقاد تفاهم‌نامه‌ با آموزش و پرورش برای مشارکت در احداث و نوسازی مدارس

شهردار تهران از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با آموزش و پرورش برای مشارکت در احداث و نوسازی مدارس خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم، برنامه‌ریزی برای احداث ۸۰ مجتمع آموزشی جدید انجام شده تا ایمنی، آسایش و زمینه رشد معنوی برای دانش‌آموزان و فرهنگیان فراهم شود.

زاکانی از تشکیل «مرکز مسئولیت مساجد» در معاونت شهرسازی شهرداری تهران خبر داد و گفت: با همکاری ائمه جماعات، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای ذی‌ربط، حدود هزار مسجد در تهران مورد بازدید و کارشناسی قرار گرفته است. برای ۳۱۵ مسجد مصوبه اعتباری گذاشته شده و عملیات اجرایی در ۱۶۵ مورد از آنها آغاز شده است. البته ارزش خدمت به مساجد به قدری والاست که این اعداد در مقابل آن بی‌ارزش است.

شهردار تهران با تأکید بر لزوم کاهش فاصله خدماتی بین شمال و جنوب تهران، تصریح کرد: منطقه ۱۸ و سایر مناطق مشابه، آینده درخشانی خواهند داشت. پروژه‌های بزرگ چند ده هکتاری در دست اجراست تا بی‌عدالتی در توزیع خدمات شهری برطرف شود. ما خود را خادم مردم می‌دانیم و تلاش می‌کنیم مشکلات را با محوریت خود مردم حل کنیم.

زاکانی در پایان با اشاره به موفقیت مدل مردمی در بازسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث اخیر، آن را نمونه‌ای از توانایی حل مشکلات کشور با تکیه بر مردم دانست و گفت: وقتی دستگاه‌های اجرایی تسهیلگر مردم باشند، می‌توانیم بر هر مشکلی غلبه کنیم. نمونه عینی آن، تعیین تکلیف ۹۷ درصد از واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن با این مدل بود.

به گزارش شهر در حاشیه این مراسم شهردار تهران از برنامه‌ریزی برای توسعه سرانه‌های مذهبی و ساخت مساجد جدید با معماری ایرانی-اسلامی خبر داد و با اشاره به برنامه‌های شهرداری برای توسعه سرانه‌های هفت‌گانه در تهران، اظهارکرد: در حوزه مسجد، ستادی تشکیل شده که همه دستگاه‌ها در آن مشارکت دارند و هدف، توسعه سرانه‌های مذهبی با محوریت مردم است.

وی با تأکید بر نقش اصلی مردم در این امر، افزود: اصل با خود مردم است و ما تنها کمک‌کننده هستیم. وقتی صحبت از مسجد می‌شود، الگوی ساخت آن اثرات بسیار زیادی در محیط پیرامونی خود دارد و مبتنی بر معماری ایرانی-اسلامی می‌توانیم الگوهای ماندگاری خلق کنیم.

شهردار تهران با تاکید بر آغاز ساخت صدمین مسجد در منطقه ۱۸ بیان کرد: ان‌شاءالله این مسجد که پایه‌گذاری شده، منشأ خیرات و برکات باشد و سایر مساجد نیز به سرعت در تمام مناطق تهران، مبتنی بر کمبودها و درخواست‌های مردمی، احداث شوند.

زاکانی در پایان به مساجد نیازمند نوسازی اشاره کرد و گفت: مساجدی که بیش از ۵۰ سال سن دارند، بررسی می‌شوند. در مجموعه شهرسازی، مرکزی ایجاد شده که مسئولیت پیگیری مساجد نیازمند تعمیر یا تخریب و نوسازی را بر عهده دارد و آن‌ها را مصوب و کمک می‌کند، اما تکیه‌گاه اصلی، خود مردم هستند.