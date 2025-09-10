به گزارش ایلنا،اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار زردرنگ آورده است: در مناطق مختلف استان تهران به‌ویژه نیمه جنوبی و مناطق غربی در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید، گاهی خیلی شدید همراه با گرد و خاک و کاهش محسوس دما در سطح استان از فردا (۲۰ شهریور) تا شنبه (۲۲ شهریور) پیش بینی می‌شود.

از اثرات این مخاطره می‌توان به سقوط بعضی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها، در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک، امکان گسترش گرد و خاک از استان‌های همجوار و کاهش کیفیت هوا و کاهش شعاع دید، احتمال وزش باد خیلی شدید موقت و انتقال گرد و خاک، خطر شکستن درختان کهنسال و نهال‌ها، امکان صدمه به پوشش گلخانه‌ها، کاهش محسوس دما (نیمه شمالی ۵ تا ۱۰ درجه و نیمه جنوبی، ۴ تا ۸ درجه) ، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق در ارتفاعات به ویژه در روز جمعه (20 شهریور) اشاره کرد.

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی، عدم استقرار در تاسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها، اجتناب از پرواز گلایدر و هواپیماهای سبک و بالگرد، عدم تردد و توقف کنار درختان و سازه‌های ناتمام، مستحکم سازی پوشش گلخانه‌ها، احتیاط کامل در انجام امور عمرانی، محافظت از تاسیسات حساس به گرد و خاک، استفاده از ماسک بهداشتی در مناطق متاثر از گرد خاک توصیه می‌کند.

همچنین بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، آسمان استان طی پنج روز آینده صاف تا قسمتی ابری و در ساعات بعد از ظهر همراه با افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

در ارتفاعات استان نیز به‌ویژه‌ در روزهای جمعه و شنبه گاهی افزایش ابر و رگبار پراکنده قابل پیش بینی است.

آسمان تهران فردا (۲۰ شهریور) صاف، در بعد از ظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۲۵ و حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد و پنجشنبه (۲۱ شهریور)، صاف، در بعد از ظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۲۲ و حداکثر دمای ۳۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

