مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمهیدات اورژانس استان تهران در مراسم جشن «امت احمد»

تمهیدات اورژانس استان تهران در مراسم جشن «امت احمد»
رئیس سازمان اورژانس استان تهران از آماده باش این سازمان در مراسم «امت احمد» خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد اسماعیل توکلی گفت: اورژانس استان تهران به منظور تأمین سلامت شرکت‌کنندگان در مراسم باشکوه «امت احمد»، با ۲ فروند بالگرد، ۱۵ دستگاه آمبولانس، ۱۶ دستگاه موتورلانس، ۳ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، یک دستگاه کلینیک سیار، خودروی ارتباطات سیار، خودروی پشتیبانی و ۱۳ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات و در مجموع با ۸۰ نیروی کارشناس عملیاتی آماده خدمت‌رسانی خواهد بود.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در صورت نیاز می‌توانند به کارشناسان اورژانس مستقر در مسیر جشن مراجعه کرده یا با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.

 

 

