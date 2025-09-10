تمهیدات اورژانس استان تهران در مراسم جشن «امت احمد»

به گزارش ایلنا، محمد اسماعیل توکلی گفت: اورژانس استان تهران به منظور تأمین سلامت شرکت‌کنندگان در مراسم باشکوه «امت احمد»، با ۲ فروند بالگرد، ۱۵ دستگاه آمبولانس، ۱۶ دستگاه موتورلانس، ۳ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، یک دستگاه کلینیک سیار، خودروی ارتباطات سیار، خودروی پشتیبانی و ۱۳ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات و در مجموع با ۸۰ نیروی کارشناس عملیاتی آماده خدمت‌رسانی خواهد بود.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در صورت نیاز می‌توانند به کارشناسان اورژانس مستقر در مسیر جشن مراجعه کرده یا با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.

انتهای پیام/