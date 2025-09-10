خبرگزاری کار ایران
نجات دو کوهنورد در ارتفاعات قله دماوند

نجات دو کوهنورد در ارتفاعات قله دماوند
رییس جمعیت هلال‌احمر از نجات دو کوهنورد گمشده در ارتفاعات دماوند خبر داد.

به گزارش ایلنا، بابک محمودی گفت: شامگاه سه شنبه پس از اعلام مفقودی این افراد به پایگاه امدادی هلال‌احمر مستقر در بارگاه سوم دماوند در ارتفاع ۴۲۰۰ متری، سه تیم امدادی به‌ صورت همزمان عملیات جست‌وجو را آغاز کردند.

وی افزود: پس از چهار ساعت جست‌وجوی مستمر، امدادگران موفق شدند در ارتفاع حدود ۵۵۰۰ متری و در ورودی دره بسیار خطرناک یخار، این دو کوهنورد را که دچار ضعف جسمانی شده بودند، شناسایی و به آنان دسترسی پیدا کنند.

رییس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در پایان گفت: با تثبیت وضعیت جسمانی و ایمن‌سازی شرایط، کوهنوردان توسط تیم‌های امدادی به پایین‌دست منتقل و از منطقه حادثه خارج شدند.

 

 

