پرداخت ۱۵ هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت به فرهنگیان بازنشسته

به گزارش ایلنا از وزارت آموزش و پرورش، علی صادقی، مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با اعلام این خبر خوش، گفت: به مناسبت میلاد حضرت رسول (ص) ۱۵ هزار و ۲۲۶ فقره تسهیلات ارزان قیمت بصورت گروهی و غیر حضوری در مرحله اول به فرهنگیان عزیز عضو صندوق پرداخت گردید و ۵ هزار و ۵۰۰ نفر دیگر هم نهایتاً تا پایان شهریور تسهیلات خود را دریافت می‌کنند.

وی که چندی پیش از آغاز پرداخت تسهیلات بانکی ویژه به فرهنگیان بازنشسته عضو موسسه با همکاری بانک گردشگری خبر داده بود، از تشکیل ۲۰ هزار پرونده در این بانک خبر داد و گفت: در مرحله سوم بیش از ۲۴۶ هزار نفر از اعضای بازنشسته موسسه جهت دریافت تسهیلات ارزان قیمت و غیرحضوری به بانک گردشگری معرفی می‌شوند.

مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، این اقدام را گامی در مسیر ارتقای رفاه و بهبود معیشت جامعه فرهنگیان به ویژه اعضای صندوق دانست.

صادقی با تاکید بر اهمیت تسهیل دسترسی فرهنگیان به خدمات بانکی و رفاهی افزود: با هماهنگی‌های انجام شده، روزانه بین ۵ تا ۱۰ هزار نفر از بازنشستگان محترم پیامک حاوی لینک ثبت‌نام دریافت می‌کنند. این روند تا پوشش کامل افراد واجد شرایط ادامه خواهد داشت.

وی افزود: فرهنگیان واجد شرایط پس از دریافت پیامک از بانک گردشگری می‌توانند از طریق اپلیکیشن TOBANK ثبت‌نام کرده و مراحل دریافت تسهیلات را طی کنند.

مدیرعامل موسسه همچنین با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات فوق، گفت: پس از تکمیل مراحل ثبت‌نام و تایید نهایی، تسهیلات ارزان قیمت غیرحضوری در کمتر از چند دقیقه به حساب فرهنگیان واریز می‌شود که این سرعت عمل، نقطه قوت این طرح محسوب می‌شود.

صادقی در پایان ضمن قدردانی از همکاری بانک گردشگری، ابراز امیدواری کرد که این اقدام بتواند بخشی از دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی فرهنگیان عزیز را مرتفع سازد و اعتماد و رضایت اعضای موسسه را بیش از پیش جلب کند.

