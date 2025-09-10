به گزارش ایلنا، محمدصادق رضایی صبح امروز -چهارشنبه- در مراسم آغاز به کار چهارمین کنگره ملی تازه‌های ارتقای سلامت کودکان که در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) ساری برگزار شد، اظهار کرد: در این رویداد گرد هم آمدیم تا تازه‌های طب اطفال را با حضور متخصصان و دانشمندان این حوزه با رویکرد بهره‌گیری از هوش مصنوعی مورد بررسی قرار دهیم و دستاوردهای جدید معرفی شود.

وی افزود: در دانشگاه علوم پزشکی مازندران دبیرخانه دائمی کنگره را ایجاد کردیم که تنها دبیرخانه دائمی این دانشگاه است و هر ۲ سال این رویداد را برگزار می‌کند.

این مسوول با بیان این‌که برای سلامت کودکان باید چند وجه را در نظر گرفت، خاطرنشان کرد: ما در عصری زندگی می‌کنیم که چالش‌های زیادی داریم. در جهان جنگ و کودک‌کشی و تحریم و قحطی داریم. در برخی مقالات این موضوع اثبات شده که تحریم به اندازه جنگ باعث چالش‌هایی برای کودکان شده است.

وی با اشاره به گسترش بهره‌گیری از هوش مصنوعی در جامعه تصریح کرد: در این عصر چالش دیگری هم داریم که رشد سرسام‌آور هوشمندسازی در شکل‌ها و مقیاس‌های گوناگون است. هوش مصنوعی خدماتی به بشر ارائه می‌کند و کودکان هم از این خدمات استفاده می‌کنند.

رضایی ادامه داد: امروز کودکان استفاده بی‌رویه‌ای از ابزارهای هوشمند دارند و این چالش‌هایی برای آن‌ها دارد. در عین حال که کمک زیادی از هوش مصنوعی می‌توانیم بگیریم باید مراقب باشیم که دچار چالش‌های ناشی از آن نشویم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: ارتباط کودک با الگوریتم‌های تجاری در ابزارهای هوشمند از ابتدای زندگی و در طول رشد روی رشد و یادگیری و بالندگی‌اش تاثیر می‌گذارد. وقتی به طور با ابزارهای هوشمند کار می‌کند دچار اختلال رشد و مسائل یادگیری می‌شود. باید در مسیری حرکت کنیم که هوش مصنوعی در خدمت سلامت و بهداشت کودکان باشد.

رضایی ادامه داد: هوش مصنوعی می‌تواند تشخیص بیماری را تسریع کند و در درمان کمک‌کننده باشد. اما این عارضه‌ها را هم دارد. بنابراین تعادل بین این ۲ باید در جامعه اتفاق بیفتد. باید مطمئن باشیم که هوش مصنوعی ارزش‌های انسانی را زیر پا نمی‌گذارد.

وی با اشاره به انجام یک پژوهش عملی گفت: در چند وقت اخیر به هوش مصنوعی داده‌های واقعی یک بیمار را دادم و در نتیجه‌ای که گرفتم مشخص شد بسیاری از داده‌هایی که ارائه داد اشتباه بود. این نشان می‌دهد که هوش مصنوعی باید برای درمان در خدمت ما باشد، نه این‌که به آن اتکا کنیم.

این مسوول اظهار کرد: در این کنگره سه روزه رویکردهای طب اطفال و هوش مصنوعی را کنار هم قرار می‌دهیم تا یاد بگیریم چطور از هوش مصنوعی استفاده کنیم تا هوش مصنوعی ابزار ما باشد. ما برای این‌که بتوانیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم باید جنبه سیاستگذاری را هم در نظر داشته باشیم و همزمان عدالت در سرمایه‌گذاری را رعایت کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانیم برای کودکان جامعه‌ای را تدارک ببینیم که کودکان سالم‌تر و توانمندتر باشند. همه این اهداف با کمک پزشکان کودکان محقق شد.

رضایی افزود: در همین مسیر در بیمارستان بوعلی ساری توجه ویژه‌ای به این حوزه داریم و پزشکان متخصص در این بیمارستان مستقر شده‌اند. کلینیک‌های متابولیک متعدد در این بیمارستان فعال شده و فعالیت‌ها در حال گسترش است که که جامعه از این خدمات بتواند بهره بگیرد.

