چهارمین کنگره ملی تازه‌های ارتقا سلامت کودکان آغاز به کار کرد
چهارمین کنگره ملی تازه‌های ارتقای سلامت کودکان با حضور صدها پزشک حوزه کودکان از سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکی مازندران آغاز به کار کرد و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا،مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) ساری صبح امروز -چهارشنبه- با میزبانی از حدود ۷۰۰ پزشک حوزه کودکان از استان‌های مختلف، میزبان چهارمین کنگره ملی تازه‌های ارتقای سلامت کودکان شد.

در این کنگره ملی که تا جمعه -۲۱ شهریور- در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) ساری برپا خواهد بود، علاوه بر ارائه تازه‌ترین دستاوردهای حوزه پزشکی کودکان توسط متخصصان و فوق تخصصان، ۱۱ پنل تخصصی نیز با رویکردهای مختلف بهداشت، سلامت و درمان کودکان برگزار می‌شود که ۵۵ پزشک حوزه کودکان در این پنل‌ها به ارائه مبانی تخصصی و دستاوردهای جدید علمی مربوط به سلامت کودکان می‌پردازند.

در حاشیه برگزاری این رویداد علمی تخصصی، یک نمایشگاه ارائه دستاوردها و محصولات مرتبط با سلامت کودکان نیز برپا شده است.

برپایی کارگاه‌های تخصصی نیز بخشی از این رویداد علمی است که در قالب آن نخستین سمینار پیشگیری و کنترل عفونت‌های بیمارستاتی در کودکان و سمینار یک روزه هوش مصنوعی در رادیولوژی اطفال برگزار می‌شود.

 حسین کرمی دبیر علمی چهارمین کنگره ملی تازه‌های ارتقای سلامت کودکان است و ریاست کنگره را دکتر محمدصادق رضایی رییس انشگاه علوم پزشکی مازندران بر عهده دارد.

 

