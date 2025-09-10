به گزارش ایلنا،مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) ساری صبح امروز -چهارشنبه- با میزبانی از حدود ۷۰۰ پزشک حوزه کودکان از استان‌های مختلف، میزبان چهارمین کنگره ملی تازه‌های ارتقای سلامت کودکان شد.

در این کنگره ملی که تا جمعه -۲۱ شهریور- در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) ساری برپا خواهد بود، علاوه بر ارائه تازه‌ترین دستاوردهای حوزه پزشکی کودکان توسط متخصصان و فوق تخصصان، ۱۱ پنل تخصصی نیز با رویکردهای مختلف بهداشت، سلامت و درمان کودکان برگزار می‌شود که ۵۵ پزشک حوزه کودکان در این پنل‌ها به ارائه مبانی تخصصی و دستاوردهای جدید علمی مربوط به سلامت کودکان می‌پردازند.

در حاشیه برگزاری این رویداد علمی تخصصی، یک نمایشگاه ارائه دستاوردها و محصولات مرتبط با سلامت کودکان نیز برپا شده است.

برپایی کارگاه‌های تخصصی نیز بخشی از این رویداد علمی است که در قالب آن نخستین سمینار پیشگیری و کنترل عفونت‌های بیمارستاتی در کودکان و سمینار یک روزه هوش مصنوعی در رادیولوژی اطفال برگزار می‌شود.

حسین کرمی دبیر علمی چهارمین کنگره ملی تازه‌های ارتقای سلامت کودکان است و ریاست کنگره را دکتر محمدصادق رضایی رییس انشگاه علوم پزشکی مازندران بر عهده دارد.

