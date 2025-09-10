اهدای ۵۵۰ ویلچر توسط خیرین در جشن میلاد پیامبر اکرم (ص)
به مناسبت فرا رسیدن سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) از ۵۵۰ ویلچر اهدایی توسط خیرین رونمایی شد.
به گزارش ایلنا، به مناسبت فرا رسیدن سالروز میلاد خجسته پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، جشنی با حضور همکاران سازمان داوطلبان و تدارکات پزشکی برگزار شد.
در این مراسم، از ۵۵۰ دستگاه ویلچر اهدایی که توسط خیرین و حامیان سازمان داوطلبان تهیه و اهدا شده بود، رونمایی شد. این حرکت بشردوستانه، تجلیبخش سیره عملی ائمه اطهار و گامی بلند در مسیر تحقق مسئولیتهای اجتماعی است.