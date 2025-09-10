خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اهدای ۵۵۰ ویلچر توسط خیرین در جشن میلاد پیامبر اکرم (ص)

اهدای ۵۵۰ ویلچر توسط خیرین در جشن میلاد پیامبر اکرم (ص)
کد خبر : 1684334
لینک کوتاه کپی شد.

به مناسبت فرا رسیدن سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) از ۵۵۰ ویلچر اهدایی توسط خیرین رونمایی شد.

به گزارش    ایلنا، به مناسبت فرا رسیدن سالروز میلاد خجسته پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، جشنی با حضور همکاران سازمان داوطلبان و تدارکات پزشکی برگزار شد.

در این مراسم، از ۵۵۰ دستگاه ویلچر اهدایی که توسط خیرین و حامیان سازمان داوطلبان تهیه و اهدا شده بود، رونمایی شد. این حرکت بشردوستانه، تجلی‌بخش سیره عملی ائمه اطهار و گامی بلند در مسیر تحقق مسئولیت‌های اجتماعی است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی