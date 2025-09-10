اهدای ۵۵۰ ویلچر توسط خیرین در جشن میلاد پیامبر اکرم (ص)

به گزارش ایلنا، به مناسبت فرا رسیدن سالروز میلاد خجسته پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، جشنی با حضور همکاران سازمان داوطلبان و تدارکات پزشکی برگزار شد.

در این مراسم، از ۵۵۰ دستگاه ویلچر اهدایی که توسط خیرین و حامیان سازمان داوطلبان تهیه و اهدا شده بود، رونمایی شد. این حرکت بشردوستانه، تجلی‌بخش سیره عملی ائمه اطهار و گامی بلند در مسیر تحقق مسئولیت‌های اجتماعی است.

