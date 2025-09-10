رهایی مادر و کودک از دست پدر معتاد

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس غرب استان تهران اعلام کرد: در تاریخ ۱۵ شهریور، مأموران واحد رهایی گروگان در پی وقوع یک گروگان‌گیری در شهرستان قدس وارد عمل شدند.

در این حادثه، مردی که پدر خانواده بود، به دلیل مصرف مواد روان‌گردان و داشتن اختلالات روانی، همسر و فرزند خود را به گروگان گرفته بود.

با حضور به‌موقع نیروهای پلیس و انجام چند ساعت مذاکره فشرده، در نهایت مادر و کودک سالم آزاد شدند. فرد گروگان‌گیر نیز پس از دستگیری، برای بررسی وضعیت روانی به بیمارستان منتقل شد.

