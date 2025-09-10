خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مشاوره پیش از بارداری برای کدام خانم ها ضروری است

مشاوره پیش از بارداری برای کدام خانم ها ضروری است
کد خبر : 1684282
لینک کوتاه کپی شد.

دکترای بهداشت باروری و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز با تأکید بر اهمیت آمادگی پیش از بارداری برای خانم ها گفت: بارداری یک دوره حساس و تعیین‌کننده در سلامت مادر و جنین است و برخی از زنان لازم است پیش از تصمیم به بارداری، تحت مشاوره و آموزش‌های تخصصی قرار گیرند.

به گزارش ایلنا به نقل  از وبدا، سارا اسمعیل زاده، دکترای بهداشت باروری و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: زنانی که سابقه بیماری‌های مزمن مانند دیابت، فشار خون بالا، مشکلات قلبی یا تیروئید دارند، حتماً باید پیش از بارداری با پزشک مشورت کنند تا خطرات احتمالی برای مادر و جنین کاهش یابد.

به گفته دکتر اسمعیل زاده، خانم‌هایی با سابقه ناباروری، سقط‌های مکرر، زایمان زودرس یا نوزادان با ناهنجاری‌های مادرزادی نیز از گروه‌هایی هستند که مشاوره تخصصی پیش از بارداری برای آنان ضروری است.

وی همچنین بر ضرورت آموزش و راهنمایی برای زنان بالای ۳۵ سال، بانوان با اضافه‌وزن یا کمبود وزن شدید و افرادی که سابقه مصرف دخانیات یا داروهای خاص دارند تأکید کرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز خاطرنشان کرد: آموزش‌های پیش از بارداری نه تنها به پیشگیری از بروز عوارض کمک می‌کند، بلکه فرصتی ارزشمند برای ارتقای سلامت خانواده و تضمین آینده‌ای سالم‌تر برای نسل بعد است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی