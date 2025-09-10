مشاوره پیش از بارداری برای کدام خانم ها ضروری است
دکترای بهداشت باروری و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز با تأکید بر اهمیت آمادگی پیش از بارداری برای خانم ها گفت: بارداری یک دوره حساس و تعیینکننده در سلامت مادر و جنین است و برخی از زنان لازم است پیش از تصمیم به بارداری، تحت مشاوره و آموزشهای تخصصی قرار گیرند.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، سارا اسمعیل زاده، دکترای بهداشت باروری و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: زنانی که سابقه بیماریهای مزمن مانند دیابت، فشار خون بالا، مشکلات قلبی یا تیروئید دارند، حتماً باید پیش از بارداری با پزشک مشورت کنند تا خطرات احتمالی برای مادر و جنین کاهش یابد.
به گفته دکتر اسمعیل زاده، خانمهایی با سابقه ناباروری، سقطهای مکرر، زایمان زودرس یا نوزادان با ناهنجاریهای مادرزادی نیز از گروههایی هستند که مشاوره تخصصی پیش از بارداری برای آنان ضروری است.
وی همچنین بر ضرورت آموزش و راهنمایی برای زنان بالای ۳۵ سال، بانوان با اضافهوزن یا کمبود وزن شدید و افرادی که سابقه مصرف دخانیات یا داروهای خاص دارند تأکید کرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز خاطرنشان کرد: آموزشهای پیش از بارداری نه تنها به پیشگیری از بروز عوارض کمک میکند، بلکه فرصتی ارزشمند برای ارتقای سلامت خانواده و تضمین آیندهای سالمتر برای نسل بعد است.