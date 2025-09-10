خبرگزاری کار ایران
زاکانی:

راه برون‌رفت از مشکلات واگذاری اقتصاد و مدیریت به دست مردم است

راه برون‌رفت از مشکلات واگذاری اقتصاد و مدیریت به دست مردم است
شهردار تهران، راه برون‌رفت از مشکلات و ناترازی‌های داخلی که به ابزاری برای فشار دشمن تبدیل شده‌اند را نه در دیپلماسی خارجی، بلکه در واگذاری اقتصاد و مدیریت به دست مردم دانست.

به گزارش  ایلنا، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در نشست فعالان سابق بسیج دانشجویی با اشاره به شرایط کنونی کشور، بر لزوم توجه به «ناترازی‌ها» و مشکلات داخلی که موجب آسیب‌پذیری جامعه می‌شود، تأکید کرد.

شهردار تهران با اشاره به توطئه‌های دشمنان خارجی، خاطرنشان کرد: دشمنان به دنبال ایجاد آشوب در داخل کشور هستند زیرا که از مواجهه مستقیم ناتوانند. آن‌ها پس از ناکامی در تحقق خواسته‌های خود از جمله تعطیلی حوزه هسته‌ای، محدودیت موشکی و حتی تجزیه ایران، اکنون امید خود را به ناترازی‌ها و مشکلات داخلی ما بسته‌اند.

زاکانی با بیان اینکه دشمنان قصد دارند از مشکلات داخلی برای فشار بر کشور استفاده کنند، گفت: لیست این ناترازی‌ها و ناتوانی‌ها برای آن‌ها جذاب است. بنابراین برای ما بسیار مهم است که به‌طور جدی به فکر حل این مشکلات باشیم. پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان از این شرایط عبور کرد؟

شهردار تهران با اشاره به ضرورت مشارکت جمعی برای حل مسائل، اظهار داشت: همه ما با دانش، تجربه و انگیزه‌ای که داریم، باید درباره موضوعات فکر کنیم تا به نتیجه‌ای راهگشا برای کشور برسیم. راه حل مشکلات و ناترازی‌ها به خارج از کشور مربوط نیست، بلکه باید در داخل کشور جستجو شود.

شهردار تهران راهکار نهایی را مجدداً مشارکت مردم دانست و تاکید کرد: راه حل این است که دست از سر مردم برداریم و اجازه دهیم مردم خودشان مدیریت کنند. اگر مردم بتوانند با دریافت مشوق‌ها، خودشان مسکن بسازند، هم نیاز مسکن مرتفع می‌شود، هم تولید رونق می‌گیرد و هم نرخ رشد افزایش پیدا می‌کند.

وی در پایان گفت: باید به موضوعات کشور از زاویه جدید نگاه کنیم و سهم مردم را افزایش دهیم. اگر مردم متولی اقتصاد خود شوند، شرایط کشور متحول خواهد شد. انشاالله که بتوانیم این راه‌های میانبر را به دولت پیشنهاد کنیم و در اجرای آن کمک کنیم.

