توله شیر باغ وحش ارم تلف شد/شکایت محیط زیست تهران از باغ‌ وحش

مدیر باغ وحش ارم با بیان اینکه متاسفانه اقدامات پزشکی به دلیل جراحات وارده تاثیر نداشت، در خصوص علت وقوع این درگیری گفت: شیرهای نر معمولا برسر حقوق حفظ قلمرو و تولید مثل با یکدیگر می جنگند که برخی اوقات شدت این درگیری به حدی است که حیوان تلف می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که محل نگهداری «لئو» از دو شیر نر دیگر همواره جدا بوده است، افزود: این توله شیر که تنها یک سال و نیم از سنش گذشته بود، بسیار بازیگوش بود و روز حادثه به دلیل اینکه بخشی از دمش از دریچه جداکننده بین دوشیر نر دیگر بیرون مانده بود، توسط یکی از شیرهای نر بزرگسال به بیرون کشیده شد و مورد حمله همنوع خود قرار گرفت.

نواییان عنوان کرد: «لئو» از ۲۸ فروردین ماه امسال که از طرف سازمان محیط زیست به باغ وحش ارم سپرده شد، همواره در مطلوب ترین شرایط و با بهترین امکانات نگهداری شده است. این اتفاق یک اتفاق طبیعی است که در بین شیرهای نر می‌افتد.

گفتنی است، «لئو» شیر معروف امیرعلی اکبری - ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی - پس از تشکیل پرونده قضایی، به باغ وحش ارم تحویل داده شد.

شکایت محیط زیست تهران از باغ‌ وحش ارم به دنبال تلف شدن شیر نر

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، حسن عباس‌ نژاد -مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران - با اشاره به گزارش دریافتی از مجموعه ارم سبز مبنی بر مرگ یک قلاده شیر نر آفریقایی در باغ‌ وحش، اظهارکرد: در پی این گزارش، تیم کارشناسی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران بلافاصله به بررسی موضوع پرداخت و مشخص شد که علت مرگ، درگیری و نزاع حیوان با دو قلاده شیر نر دیگر در محل نگهداری بوده است.

وی ادامه داد: نتایج بررسی‌ها به‌ وضوح نشان می‌دهد که این حادثه ناشی از سهل‌انگاری و قصور در مدیریت و نگهداری گونه ‌های حیات وحش در باغ ‌وحش بوده است و شرایط نگهداری، نظارت ضعیف و عدم تفکیک مناسب حیوانات از جمله عواملی است که منجر به بروز چنین حادثه ‌ای شده است.

عباس ‌نژاد با تاکید بر اینکه حفظ سلامت و رفاه گونه‌های جانوری در اسارت یکی از وظایف اصلی مراکز نگهداری حیات وحش است، تصریح کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در جهت انجام وظایف نظارتی خود، ضمن تشکیل پرونده، شکایت رسمی در مراجع قضایی ذیصلاح مطرح کرده است و پیگیری‌های قضایی این موضوع در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: مراکز نگهداری حیات وحش موظف به رعایت دقیق ضوابط تخصصی و استانداردهای زیستی هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا سهل ‌انگاری، بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.