در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
تاکید بر رعایت عدالت آموزشی در روند ترمیم معدل پایه یازدهم
رئیس مرکز ارزشیابی تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش شروط موجود برای ترمیم معدل را موجب صیانت از رقابت عادلانه دانش آموزان دانست.
«محسن زارعی» رئیس مرکز ارزشیابی تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در گفت و گو با ایلنا در پاسخ به این سوال که برخی دانشآموزان عنوان کردهاند که اگر بخواهند تنها یک درس از پایه یازدهم را ترمیم کنند، الزاماً باید تمامی شش درس تعریفشده در آن پایه را دوباره امتحان دهند، و این روند عادلانه توصیف نمیکنند. ارزیابی شما در این زمینه چیست؟ گفت: در زمینه ترمیم معدل چون درخواستهایی مطرح شده بود مبنی بر اینکه همانگونه که افراد میتوانند هرسال در آزمون سراسری شرکت کنند و محدودیتی برای شرکت در آزمون سراسری وجود ندارد، برای ترمیم معدل نیز محدودیتی وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: اما مسئله اصلی این است که رقابت باید با گروه هدف اصلی، یعنی دانشآموزان در حال تحصیل صورت گیرد، از این رو باید به شکلی عادلانه برقرار شود.
زارعی افزود: لذا همانطور که در آزمون سراسری هر داوطلب در یک آزمون جامع شرکت میکند و دروس تخصصی سه پایه تحصیلی بهطور کامل مورد ارزیابی قرار میگیرد، در موضوع ترمیم معدل نیز همین مسئله مطرح بود. اینکه تکرار و تعدد ترمیمها نباید به گروه هدف اصلی آسیب وارد کند. بنابراین لازم بود شرایطی فراهم شود که این رقابت عادلانه شکل بگیرد.
او تصریح کرد: به همین دلیل، محدودیت مربوط به دفعات ترمیم برداشته شد و افراد میتوانند به دفعات در فرآیند ترمیم شرکت کنند، اما دو شرط اساسی برای آن وجود دارد. نخست اینکه هر پایهای که برای ترمیم انتخاب میکنند باید بهطور کامل انتخاب شود؛ یعنی تمامی دروس آن پایه مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد و تولید سابقه تحصیلی صورت پذیرد.
زارعی اضافه کرد: دوم اینکه نمره نهایی حاصل از ترمیم، به عنوان نمره قطعی برای تولید سابقه تحصیلی پذیرفته میشود و دیگر نمرات پیشین دانشآموز ملاک عمل نخواهد بود. این دو شرط موجب میشود بحث عدالت آموزشی رعایت شود و همچنین از اینکه رقابت در شرایط عادلانه شکل بگیرد، صیانت میکند.
وی با تاکید بر رعایت عدالت در ترمیم معدل خاطرنشان کرد: باید در نظر داشت، افرادی که قصد ترمیم معدل را دارند، قرار است در رقابتی شرکت کنند که گروه هدف اصلی آن دانش آموزی است که در حال تحصیل است و از طرفی این دانش آموزان در حال تحصیل باید در تمامی آزمونها شرکت کنند و در نهایت نیز در آزمون سراسری حضور یابند. بنابراین کسی هم که قصد دارد در این رقابت شرکت کند، باید دقیقاً در همین شرایط وارد رقابت شود.