قدردانی افغانستان از ایران بهخاطر کمکرسانی به زلزلهزدگان کنر
وزارت امور خارجه افغانستان با انتشار بیانیهای از جمهوری اسلامی ایران به دلیل کمکرسانی به زلزلهزدگان این کشور قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ در این بیانیه تأکید شده است که ایران نخستین کشوری بود که پس از زمینلرزه شدید در شرق افغانستان، برای امدادرسانی اقدام کرد و اولین محموله کمکهای بشردوستانه را به مردم آسیبدیده استان کنر رساند.
هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران طی روزهای گذشته، ۱۰۰ تن اقلام زیستی را در قالب کمکهای بشردوستانه از طریق مسیر هوایی به افغانستان ارسال کرده است.
گفتنی است؛ این زمینلرزه بامداد ۹ شهریورماه در شرق افغانستان نزدیک به ۶ هزار کشته و مصدوم بر جای گذاشت.