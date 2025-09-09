به گزارش ایلنا، سرتیپ دوم رضا رستگار فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست گفت: یگان حفاظت سازمان محیط زیست و ادارات کل استانهای مربوطه با همکاری و هماهنگی‌های به عمل آمده با مرجع قضایی، به منظور تأمین و افزایش ضریب امنیت مناطق و حفظ آرامش گونه مرال از ورود و حضور افراد، گروه‌های طبیعت گردی و تورهای گردشگری به زیستگاه‌های مرال در عرصه‌های جنگلی و حفاظت شده این استان‌ها در این ایام بدون مجوز سازمان با هر توجیهی ممنوع است.

او اظهار داشت: گاو بانگی به دوره جفت گیری مرال‌ها گفته می‌شود که از نیمه شهریور تا نیمه مهرماه به مدت یک ماه ادامه دارد و حیات و بقاء این گونه در خطر انقراض تا حد زیادی به آن وابسته است. مرال یا گوزن قرمز گونه نماد جانوری استان‌های شمالی کشور و بزرگترین پستاندار علفخوار از گونه‌های باشکوه جنگل‌های پهن برگ هیرکانی شمال است. مرال‌های نر در فصل گاوبانگی در یک حالت مستی و گیجی به سر می‌برند و به همین دلیل هشیاری لازم برای فرار از دست شکاچیان غیرمجاز را ندارند.

وی افزود: به همین دلیل متاسفانه گاهی از این فرصت سوء استفاده و اقدام به شکار مرال‌ها می‌کنند. حتی برخی شکارچیان غیرمجاز با دمیدن در شاخ‌هایی مخصوص، صدای مرال‌های نر را تقلید می‌کنند. از آن جا که مرال نر در این دوره هشیاری لازم را ندارد فریب این صدا را می‌خورد و فکر می‌کند که یک گوزن نر در محدوده قلمرو او وارد شده و به این ترتیب شکار می‌شوند.

سردار رستگار بیان کرد: حفاظت مناسب از گونه با ارزش مرال و انجام اقدامات حفاظتی در مناطق جنگلی کشور تنها با تلاش شبانه روزی محیط بانانی امکان‌پذیر است که با تمام وجود سعی دارند محیطی امن برای‌زاد و ولد این گونه با ارزش فراهم کنند.

وی گفت: از جمله این اقدامات برپایی چادرهای گاوبانگی از اواسط شهریور تا اواخر مهر، گشت و کنترل و نظارت مناطق زیستگاهی است تا علاوه بر کوتاه کردن دست شکارچیان متخلف که با تقلید صدای گوزن سعی در شکار آن‌ها دارند، اطلاعات لازم از وضعیت جمعیتی، زیستگاهی و پراکنش این گونه حمایت شده را نیز بدست آورند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست بیان کرد: خوشبختانه در سال‌های اخیر با فرارسیدن فصل گاوبانگی اقدامات خوبی در جهت محافظت از این گونه در حال انقراض صورت گرفته است.

سردار رستگار اظهار داشت: ورود تورهای گردشگری و طبیعت‌گردی در ایام گاوبانگی به جنگل‌های هیرکانی و زیستگاه مرال ممنوع و هر نوع درخواست فعالیت و همکاری مشروط به هماهنگی و دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست است.

وی تأکید کرد: دامداران مکلف به خروج دام از مراتع، مناطق جنگلی و حفاظت شده در موعد مقرر قانونی هستند. افراد و جوامع بومی مستقر در مناطق تحت مدیریت و پیرامون عرصه‌ای جنگلی با محیط زیست همکاری کرده و در صورت امکان از حضور و تردد غیرضروری در مناطق تعیین شده در این ایام خودداری کنند و هر نوع درخواست فعالیت و همکاری اعم از مشارکت در حفاظت، مشاهده حیات وحش، عکاسی، مستندسازی و غیره مشروط به ارائه درخواست کتبی، هماهنگی و اخذ مجوز محیط زیست استان است.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، وی از همه دوستداران و علاقمندان به محیط زیست خواست تا محیط‌بانان را در امر حفاظت یاری کنند و در صورت مشاهده تخلف شکار غیر مجاز، صدای شلیک گلوله، ورود افراد غیر مجاز، ترددهای مشکوک، موضوع را به مأموران، ادارات محیط زیست شهرستان یا با سامانه ارتباط مردمی محیط زیست به شماره ۱۵۴۰ گزارش کنند.

