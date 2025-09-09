به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در جریان برگزاری صد و هفتادمین جلسه شورای عالی هلال‌احمر و در تماس تلفنی با پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر کشورمان از تلاش‌های اعضا و مسئولان این جمعیت در ارائه خدمات بشردوستانه، امدادی و درمانی به زائران حسینی در ایام اربعین، دهه پایانی ماه صفر و همچنین کمک‌های بشردوستانه هلال‌احمر به مردم زلزله‌زده افغانستان قدردانی کرد.

گفتنی است پس از وقوع زلزله ۶.۲ ریشتری هفته گذشته در شرق افغانستان و جانباختن بیش از ۳ هزار نفر در این کشور، جمعیت هلال‌احمر محموله‌های بشردوستانه خود را در مجموع به وزن بیش از ۱۰۰ تن از طریق مرزهای زمینی و هوایی به هرات و کابل ارسال کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ همچنین، خدمات جامع هلال‌احمر در قالب عملیات بین‌المللی بهداشتی، درمانی و امدادی اربعین حسینی از ابتدای ماه صفر به مدت ۲۵ روز در مرزهای شرقی و غربی، مسیرهای مواصلاتی منتهی به مرزهای غربی و در داخل خاک عراق ارائه و به ۴ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۸۴۰ خدمت رسید.

