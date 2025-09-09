قدردانی تلفنی رئیس جمهور از خدمات بشردوستانه هلالاحمر در کمک به زلزلهزدگان افغانستان
رئیس جمهور در تماس تلفنی با رئیس جمعیت هلالاحمر از تلاشهای این جمعیت برای ارسال سریع محموله کمکهای بشردوستانه به افغانستان قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در جریان برگزاری صد و هفتادمین جلسه شورای عالی هلالاحمر و در تماس تلفنی با پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر کشورمان از تلاشهای اعضا و مسئولان این جمعیت در ارائه خدمات بشردوستانه، امدادی و درمانی به زائران حسینی در ایام اربعین، دهه پایانی ماه صفر و همچنین کمکهای بشردوستانه هلالاحمر به مردم زلزلهزده افغانستان قدردانی کرد.
گفتنی است پس از وقوع زلزله ۶.۲ ریشتری هفته گذشته در شرق افغانستان و جانباختن بیش از ۳ هزار نفر در این کشور، جمعیت هلالاحمر محمولههای بشردوستانه خود را در مجموع به وزن بیش از ۱۰۰ تن از طریق مرزهای زمینی و هوایی به هرات و کابل ارسال کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ همچنین، خدمات جامع هلالاحمر در قالب عملیات بینالمللی بهداشتی، درمانی و امدادی اربعین حسینی از ابتدای ماه صفر به مدت ۲۵ روز در مرزهای شرقی و غربی، مسیرهای مواصلاتی منتهی به مرزهای غربی و در داخل خاک عراق ارائه و به ۴ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۸۴۰ خدمت رسید.