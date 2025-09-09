خبرگزاری کار ایران
از شنبه تا چهارشنبه اجرا می‌شود:

محدودیت خدمات مسافری در ۳ ایستگاه مترو تهران

محدودیت خدمات مسافری در ۳ ایستگاه مترو تهران
از فردا چهارشنبه تا شنبه، محدودیت در خدمات مسافری ایستگاه‌های علی آباد، پایانه جنوب و تعطیلی ایستگاه شهید بخارایی انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، محدودیت در خدمات مسافری ایستگاه‌های علی آباد (به سمت شمال)، پایانه جنوب (به سمت جنوب) و تعطیلی ایستگاه شهید بخارایی از چهارشنبه ۱۹ تا شنبه ۲۲ شهریور انجام می‌شود. 

بنابر اعلام شرکت بهره برداری مترو تهران مسافران در این بازه زمانی می‌توانند به صورت رایگان از ایستگاه‌های علی آباد و پایانه جنوب استفاده کرده و جابه‌جایی رایگان با اتوبوس و تاکسی در مجاورت این ایستگاه‌ها انجام دهند.

 

