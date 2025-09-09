اتصال سامانه سلامت دانشآموزان به وزارت بهداشت
رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، اتصال دادههای سامانه سلامت دانشآموزان به سامانههای مرتبط در وزارت بهداشت امکانپذیر شد.
به گزارش ایلنا ، صابر جباری رئیس مرکز جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، اتصال دادههای سامانه سلامت دانش آموزان به سامانههای مرتبط با وزارت بهداشت را یک دستاورد بخشی میان وزارتخانههای بهداشت و آموزشوپرورش عنوان کرد.
رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، اعلام کرد: این پروژه ملی، حاصل ماهها تلاش مستمر و برنامهریزی مشترک میان مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس و اداره سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت، با همکاری وزارت آموزشوپرورش است.
وی افزود: با راهاندازی این سامانه، دسترسی دقیق، بهموقع و ساختاریافته به اطلاعات سلامت دانشآموزان سراسر کشور برای نظام سلامت فراهم شده است. این ارتباط یکپارچه، نقطه عطفی در برنامهریزی برای ارتقای سلامت دانشآموزان به شمار میرود.
به گفته جباری، با تجمیع دادههای سلامت و فراهم شدن امکان تحلیلهای جامع، فرصت طراحی مداخلات هدفمند، پیشگیری بهموقع از بیماریها، و ارزیابی اثربخشی برنامههای سلامت در مدارس کشور بهگونهای بیسابقه مهیا شده است.
وی تاکید کرد: این اقدام، گامی مهم در مسیر اجرای سند تحول سلامت و تحقق اهداف سند چشمانداز ۱۴۰۴ در حوزه سلامت جمعیت جوان کشور محسوب میشود و نشاندهنده عزم جدی دو وزارتخانه برای سرمایهگذاری در سلامت آیندهسازان ایران است.
بر اساس گزارش وبدا، از طریق این سامانه، اطلاعات مربوط به معاینات دورهای، واکسیناسیون، وضعیت سلامت روانی-اجتماعی، و سایر شاخصهای حیاتی سلامت دانشآموزان بهصورت امن و نظاممند در اختیار تیمهای سلامت قرار میگیرد.