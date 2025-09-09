خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اتصال سامانه سلامت دانش‌آموزان به وزارت بهداشت

اتصال سامانه سلامت دانش‌آموزان به وزارت بهداشت
کد خبر : 1683823
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، اتصال داده‌های سامانه سلامت دانش‌آموزان به سامانه‌های مرتبط در وزارت بهداشت امکان‌پذیر شد.

به گزارش ایلنا ، صابر جباری رئیس مرکز جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، اتصال داده‌های سامانه سلامت دانش آموزان به سامانه‌های مرتبط با وزارت بهداشت را یک دستاورد بخشی میان وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش‌وپرورش عنوان کرد. 

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، اعلام کرد: این پروژه ملی، حاصل ماه‌ها تلاش مستمر و برنامه‌ریزی مشترک میان مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس و اداره سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت، با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش است. 

وی افزود: با راه‌اندازی این سامانه، دسترسی دقیق، به‌موقع و ساختاریافته به اطلاعات سلامت دانش‌آموزان سراسر کشور برای نظام سلامت فراهم شده است. این ارتباط یکپارچه، نقطه عطفی در برنامه‌ریزی برای ارتقای سلامت دانش‌آموزان به شمار می‌رود. 

به گفته جباری، با تجمیع داده‌های سلامت و فراهم شدن امکان تحلیل‌های جامع، فرصت طراحی مداخلات هدفمند، پیشگیری به‌موقع از بیماری‌ها، و ارزیابی اثربخشی برنامه‌های سلامت در مدارس کشور به‌گونه‌ای بی‌سابقه مهیا شده است. 

وی تاکید کرد: این اقدام، گامی مهم در مسیر اجرای سند تحول سلامت و تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در حوزه سلامت جمعیت جوان کشور محسوب می‌شود و نشان‌دهنده عزم جدی دو وزارتخانه برای سرمایه‌گذاری در سلامت آینده‌سازان ایران است. 

بر اساس گزارش وبدا، از طریق این سامانه، اطلاعات مربوط به معاینات دوره‌ای، واکسیناسیون، وضعیت سلامت روانی-اجتماعی، و سایر شاخص‌های حیاتی سلامت دانش‌آموزان به‌صورت امن و نظام‌مند در اختیار تیم‌های سلامت قرار می‌گیرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی