رئیس سازمان غذا و دارو:

از توانمندی تجهیزات پزشکی کشور احساس غرور می‌کنیم

از توانمندی تجهیزات پزشکی کشور احساس غرور می‌کنیم
کد خبر : 1683817
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، گفت: تولید محصولات باکیفیت داخلی نه تنها مسیر پایداری تأمین تجهیزات پزشکی را هموار کرده بلکه موجب افتخار ملی و اطمینان خاطر بیماران شده است.

به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی گفت: تلاش و زحمات جوانان شاغل در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی از کارگر ساده تا متخصصان و مهندسان سرمایه ارزشمند کشور است. تولید محصولاتی باکیفیت مانند تجهیزات تنفسی، محصولات تخصصی درمانی، دستگاه‌های بیمارستانی و تجهیزات پیشرفته پزشکی مایه افتخار ملی و موجب اطمینان خاطر بیماران شده است. 

وی افزود: در بازدیدها از توانمندی شرکت‌های تجهیزات پزشکی ایرانی احساس غرور می‌کنیم. 

وی تأکید کرد: از ابتدای مسئولیتم هیچ تفاوتی میان دارو و تجهیزات پزشکی در بازدیدها، قیمت‌گذاری، پرداخت‌ها و تخصیص منابع قائل نشده‌ایم. سازمان غذا و دارو این دو بخش را مکمل یکدیگر می‌داند و هر کمبود یا اختلال در یکی از آن‌ها چه در حوزه تشخیصی و چه در بخش مصرفی می‌تواند برای بیمار مشکل ایجاد کند. 

رییس سازمان غذا و دارو در ادامه به نقش تشکل‌های تجهیزات پزشکی اشاره کرد و افزود: تشکل‌های متعدد ظرفیت بالایی برای پیشبرد امور دارند و هم‌افزایی آن‌ها مسیر پیگیری منافع جمعی را در نهادهای تصمیم‌گیر سرعت می‌بخشد. سازمان غذا و دارو همواره آماده شنیدن دیدگاه‌ها و انتقادات فعالان است و با همکاری ذی‌نفعان می‌توان مسیر توسعه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی را هموارتر کرد. 

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، وی در پایان خاطرنشان کرد: ادامه حمایت از تولیدکنندگان داخلی و همکاری همه ذی‌نفعان مسیر پایداری تأمین تجهیزات پزشکی را هموار می‌کند و آینده این صنعت روشن خواهد شد.

