تمهیدات ترافیکی پلیس برای برگزاری جشن ولادت پیامبر اکرم (ص) در پایتخت

به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور با اشاره به اجرای زمان و مکان این طرح اعلام کرد: این مراسم، از ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۱۹ شهریور با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم جشن، با حضور شهروندان آغاز می‌شود.

و ی مکان اجرای این طرح را در معابر خیابان کریمخان حدفاصل میدان ولیعصر(عج) تا میدان هفت تیر، خیابان وایعصر(عج) حدفاصل خیابان شهید طالقانی تا خیابان زرتشت و بلوار کشاورز از میدان ولیعصر(عج) تا خیابان فلسطین و کلیه معابر پیرامونی و منتهی به آن اعلام کرد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه گفت: در این راستا محدودیت‌های تردد روز چهارشنبه ۱۹شهریور ماه در معابر ذیل در سه مرحله به اجرا گذاشته می‌شود که مرحله اول از شمال (کلیه معابر عمود بر خیابان کریمخان از خیابان قائم مقام تا خیابان ولیعصر (عج) یک تقاطع مانده به خیابان کریمخان ‌کلیه معابر عمود بر بلوار کشاورز از میدان ولیعصر(عج) تا خیابان حجاب یک تقاطع مانده به بلوار کریمخان)، از جنوب (کلیه معابرعمود بر خیابان کریمخان از خیابان مفتح تا خیابان ولیعصر (عج) یک تقاطع مانده به خیابان کریمخان و کلیه معابر عمود بر بلوار کشاورز از میدان ولیعصر(عج) تا خیابان وصال یک تقاطع مانده به بلوار کریمخان)، از غرب ( خیابان حجاب) و از شرق هم خیابان مفتح است.

وی مرحله دوم محدودیت‌های تردد را از شمال خیابان شهید مطهری و خیابان فاطمی، از جنوب بلوار طالقانی، از غرب خیابان کارگر و از شرق خیابان مفتح اعلام کرد و گفت: مرحله سوم محدودیت‌های تردد در پایتخت نیز از شمال خیابان شهید مطهری و خیابان فاطمی، از جنوب خیابان انقلاب اسلامی، از غرب خیابان جمالزاده شمالی و از شرق بزرگراه مدرس و خیابان بهار شمالی است.

سردار موسوی پور در ادامه ممنوعیت‌های توقف برای جشن چهارشنبه را هم تشریح کرد و گفت: طول خیابان کریمخان از قائم مقام فراوانی تا میدان ولیعصر (عج)،

طول خیابان ولیعصر (عج) از خیابان طالقانی تا تقاطع زرتشت و طول بلوار کشاورز از میدان ولیعصر(عج) تا تقاطع فلسطین از ممنوعیت‌های مد نظر برای توقف شهروندان است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه پیش بینی مسیرهای جایگزین را بیان کرد و با بیان اینکه- مسیرهای شمالی-جنوبی در خیابان‌های مفتح در مسیر شمال به جنوب- شهید قرنی در هر دو مسیر - حجاب در هر دو مسیر(کارگر حدفاصل میدان انقلاب تا بلوار کشاورز در مسیر جنوب به شمال) مشخص شده است، افزود:

مسیرهای شرقی- غربی نیز در خیابان‌های فاطمی به شرق- ولیعصر (عج) به شمال- مطهری به شرق- شهید طالقانی به شرق- انقلاب اسلامی در هر دو مسیر اعلام شده است.

سردار موسوی پور گفت: به منظور سهولت حضور شهروندان که قصد شرکت در این مراسم را دارند؛ پیش بینی محل توقف و چینش خودروهای شخصی و اتوبوس‌ها در نظر گرفته شده است که محل مجاز پارک خودروهای شخصی در خیابان فاطمی- خیابان مطهری- خیابان مفتح و کلیه معابر اصلی و فرعی خارج از محدوده توقف ممنوع و محل مجاز پارک اتوبوس‌ها است و نکته مهم آنکه در محل هایی که امکان پارک مورب میسر باشد؛ همکاری لازم صورت گیرد.

وی محل های مجاز توقف اتوبوس را هم خیابان طالقانی از خیابان قدس تا فلسطین، خیابان طالقانی از شریعتی تا تقاطع خیابان ولیعصر (عج) (خط ویژه)، خیابان حافظ از خیابان کریمخان به سمت جنوب، خیابان قائم مقام فراوانی، خیابان میرزای شیرازی و خیابان وایعصر(عج) از خیابان انقلاب اسلامی تا تقاطع طالقانی و در ادامه از خیابان زرتشت تا خیابان فاطمی (در داخل خط ویژه به صورت یک ستون) عنوان کرد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین تاکید کرد که از ورود و تردد موتورسواران در طول مسیر جشن جلوگیری می‌شود.

بر اساس گزارش مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، سردار موسوی پور در ادامه به موتور سیکلت سواران و دیگر سرنشینان این وسیله نقلیه توصیه کرد که با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین استفاده از کلاه ایمنی تردد کنند و از انجام هر گونه حرکات مخاطره آمیز در معابر منتهی به طول مسیر جشن جدا خودداری کنند که این موضوع مهم با برخورد جدی پلیس، مواجه خواهد شد.

