هشدار جدی نسبت به تبلیغ و عرضه داروهای سقط جنین در فضای مجازی

سرپرست دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو نسبت به فروش غیرقانونی قرص‌های سقط در شبکه‌های اجتماعی و مراکز غیرمجاز هشدار داد.

به گزارش ایلنا، سعید مهرزادی اظهار کرد: طبق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، هر فردی که با تجویز دارو یا اقدام دیگری موجب سقط جنین شود، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت انجام آن بدون رضایت زن باردار، مجازات شدیدتری در انتظار مرتکب است. 

وی افزود: قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نیز فروش، تبلیغ و توزیع داروهای سقط را جرم‌انگاری کرده و تنها مراکز درمانی مجاز با نسخه پزشک می‌توانند این داروها را مصرف یا نگهداری کنند. 

سرپرست دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو تأکید کرد: مصرف خودسرانه این داروها می‌تواند باعث خونریزی شدید، عفونت، ناباروری و حتی مرگ شود و صفحات آنلاین با وعده ارسال محرمانه، جان زنان و به‌ویژه نوجوانان را به خطر می‌اندازند. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی از مردم خواست در صورت مشاهده فروش غیرمجاز، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند و خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو در کنار دستگاه‌های قضایی و امنیتی، پیگیری جدی این تخلفات را ادامه خواهد داد.

