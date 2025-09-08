خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
پیرهادی:

هدررفت ۵۰ درصدی آب کشاورزی مهم‌ترین چالش مدیریت منابع آبی است

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: هدررفت ۵۰ درصدی آب در بخش کشاورزی یکی از اساسی‌ترین چالش‌های مدیریت منابع آبی کشور به شمار می‌رود و مدیریت تنها ۱۰ درصد از مصرف این بخش می‌تواند بحران آب شرب کشور را برطرف کند.

به گزارش ایلنا، مهدی پیرهادی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شرایط کنونی بیشترین فشار کم‌آبی بر بخش شرب وارد می‌شود، در حالی که حدود ۹۰ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و بهره‌وری این مصرف بسیار پایین است. 

وی افزود: مدیریت و صرفه‌جویی تنها در بخش کوچکی از مصرف آب کشاورزی می‌تواند به تأمین پایدار آب شرب در کشور کمک کند و بخش قابل توجهی از مشکلات را کاهش دهد. 

پیرهادی تاکید کرد: برای تحقق این موضوع باید هم نگاه ملی و هم اراده جدی در سطح کشور وجود داشته باشد و استانداران و دستگاه‌های متولی کشاورزی با هماهنگی وزارت نیرو و سایر نهادها به این موضوع ورود کنند. 

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: امروز دیگر با بی‌تدبیری‌های که در ده‌های گذشته صورت گرفته موضوع آب به بحرانی ملی تبدیل شده و نیازمند تصمیم‌گیری‌های کلان در سطح روسای قوا و مشارکت همه نهادهاست. 

به گزارش شهر، وی ادامه داد: اگر به این موضوع توجه ویژه نشود صدمات جبران ناپذیری را در کشور شاهد خواهیم بود و امیدوارم متولیان امر به این موضوع همچون سال‌های گذشته ننگرند و با استفاده از نقطه نظرات نخبگان و متخصصان داخلی و خارجی با تدبیر درست و برنامه ریزی دقیق و اصولی از این بحران خارج شوند.

