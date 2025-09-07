آزادی ۹۰۰ نفر از زندان اوین با ارفاقات قانونی

به گزارش ایلنا، دومین نشست کارگروه موضوع ماده ۲۷ دستورالعمل «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور صبح امروز در محل کاخ دادگستری برگزار شد.

دادستان کل کشور در این جلسه ضمن درود به روح پرفتوح بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و همچنین تبریک هفته وحدت و ولادت پیامبر رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) گفت: در حمله ددمنشانه رژیم صهیونی به زندان اوین سازمان زندان‌ها توانست به خوبی امنیت زندانیان را فراهم و بدون ایجاد هیچ‌گونه هزینه سیاسی زندانیان را به مراکز دیگر منتقل کند.

وی افزود: معاندین تلاش داشتند جوسازی‌هایی ایجاد کنند اما این سازمان به خوبی روند انتقال زندانیان را اجرا کرد و از این جهت از سازمان زندان‌ها تشکر ویژه داریم.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی در بخش دیگری از سخنان خود به عوامل تأثیرگذار در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از این عوامل، بررسی عوامل پیشگیری از وقوع جرم است. می‌بایست در نشست‌هایی که برای بررسی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تشکیل می‌شود، ایده و راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم نیز مطرح شود. این نظر و ایده‌ها را می‌توان با کمک مرکز پژوهش‌ها و مراکز فرهنگی مورد بررسی قرار دهیم و آن‌ها را عملیاتی کنیم.

دادستان کل کشور همچنین مشکلات اقتصادی را یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در افزایش یا کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برشمرد و تصریح کرد: مشکلات اقتصادی یکی از دلایل ارتکاب جرم است. ما باید افرادی را که به این دلیل مرتکب جرم می‌شوند را شناسایی کنیم و برای آن‌ها راهکار و برنامه ویژه در نظر بگیریم.

وی در ادامه بیان کرد: میزان تحصیلات و تربیت معنوی نیز در کاهش جمعیت کیفری زندانیان تأثیرگذار است. نهادهای فرهنگی مانند سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تبلیغات فرهنگی شهرداری می‌تواند در جهت جلوگیری از وقوع جرم اقدامات خوب و کارسازی انجام دهند.

دادستان کل کشور همچنین جلوگیری از وقوع جرم در فضای مجازی با رصد و شناسایی به هنگام را از دیگر عوامل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دانست و اعلام کرد: یکی دیگر از عوامل، اجرای دقیق و صحیح احکام قطعی صادر شده است. اگر این احکام هرچه سریع‌تر اجرا شود زمینه بازدارندگی را فراهم خواهد کرد.

وی همچنین گفت: برخی از قضات با دعوت شکات اقدامات خوبی برای ایجاد صلح و سازش انجام می‌دهند که این امر نیز موجب تعیین تکلیف برخی از پرونده‌ها خواهد شد.

پس از حمله رژیم صهیونی به زندان اوین ۹۰۰ نفر با ارفاقات قانونی آزاد شدند

همچنین غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ضمن تبریک هفته وحدت، گفت: دوم تیر ماه زندان اوین مورد حمله رژیم سفاک صهیونی قرار گرفت، این حمله از سوی مجامع بین‌المللی مانند سازمان عفو بین‌الملل محکوم شد و دیده‌بان حقوق بشر نیز آن را جنایت علیه بشریت نامید.

وی افزود: با تلاش تمامی همکاران بدون هیچ گونه حاشیه‌ای توانستیم تمامی زندانیان را بلافاصله پس از وقوع حادثه به زندان‌های تهران منتقل کنیم.

محمدی تصریح کرد: با تلاش‌های شبانه‌روزی توانستیم با وجود مشکلات فراوان کمتر از ۴۰ روز امر بازسازی را انجام دهیم و تعدادی از زندانیان را به اوین برگردانیم و امیدواریم در آینده نزدیک نیز کلیه زندانیان منتقل شده به زندان اوین بازگردند.

رئیس سازمان زندان‌ها اعلام کرد: پس از حادثه زندان اوین، حدود ۹۰۰ نفر از زندانیان این زندان با کمک ارفاقات قانونی از جمله مرخصی آزاد شدند و امر ملاقات‌ها نیز ۳ روز پس از حادثه از سر گرفته شد و هم‌اکنون نیز بدون هیچ گونه وقفه‌ای در حال انجام است.

گفتنی است کارگروه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری به ریاست دادستان کل کشور با حضور نهادهای ذی‌ربط، به‌صورت فصلی تشکیل می‌شود. یکی از دستور کارهای این جلسه بررسی هزینه‌های مربوط به پابند و همچنین گزارش سازمان زندان‌ها درباره انتقال زندانیان اوین به سایر مؤسسات کیفری و بازگشت آنها به بازداشتگاه بود.