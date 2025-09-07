معاون رئیس جمهور:
بیمههای ویژه زنان طراحی شود
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده بر ضرورت نگاه تخصصی و نوآورانه در طراحی بیمههای ویژه زنان و خانوادهها با توجه به تنوع و تکثر مسائل بانوان تاکید کرد و گفت: مدلهای جدید بیمهای باید طراحی شود تا زنان در صورت هرگونه بروز مشکلات خانوادگی و آسیبهای اجتماعی، از حداقلهای معیشتی و امنیت اجتماعی برخوردار باشند.
به گزارش ایلنا از معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروز آذر در دیدار با مدیر عامل و جمعی از مدیران بیمه ایران، با اشاره به تاکید قانون اساسی نسبت به موضوع خانواده و ضرورت اجرای کامل آن تاکیدات، اظهار کرد: با آنکه نیمی از جمعیت کشور زنان هستند و علاوه بر نقش خانوادگی، سرمایه فکری و تخصصی کشور نیز محسوب میشوند اما هنوز برای بیمه زنان خانهدار، زنان سرپرست خانوار و حتی دختران مجرد، سازوکار جامع و کارآمدی طراحی نشده است.
وی با اشاره به برخی خلأهای جدی در ارائه خدمات بیمهای، خاطرنشان کرد: یکی از دغدغههای مهم زنان موضوع بارداری، ناباروری و سلامت دهان و دندان در دوران بارداری است همچنین در زمینه سرطان پستان – که شایعترین سرطان میان زنان است – بیمهها پوشش کافی ندارند. بهویژه در بخش پروتز بعد از جراحی که هزینههای سنگین و فشار روانی زیادی به زنان وارد میکند.
بهروزآذر تصریح کرد: معاونت امور زنان و خانواده میتواند با همکاری بیمهها، بستههای حمایتی ویژه در این حوزه ارائه کند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، بیمه زندگی و بیمه عمر را راهکاری مؤثر برای کاهش نگرانیهای زنان در مواجهه با ریسکهای اقتصادی و خانوادگی دانست.
وی افزود: در بسیاری از کشورها، بیمههای عمر و سرمایهگذاری بهعنوان پشتوانهای برای تأمین آینده زنان، بهویژه در دوران سالمندی و یا در شرایط از دستدادن سرپرست خانوار، عمل میکند. در ایران نیز میتوان با بومیسازی این الگوها، دغدغه زنان در حوزه امنیت مالی را به شکل پایدار کاهش داد.
به گفته معاون رئیسجمهور، طراحی بیمههای بلندمدت برای دختران جوان میتواند ضمن ایجاد سرمایهگذاری خرد و انباشت تدریجی منابع، پشتوانهای برای ازدواج، تحصیل، کارآفرینی یا حتی دوران بازنشستگی آنان فراهم کند.
بهروزآذر خاطرنشان کرد: تجربه برخی کشورها نشان داده است که چنین محصولات بیمهای، نه تنها امنیت اجتماعی زنان را تقویت میکند بلکه فرهنگ پسانداز و مدیریت ریسک در خانوادهها را نیز ارتقا میدهد.
وی با تقدیر از اقدامات پیشین علی جباری مدیرعامل بیمه ایران در سالهای گذشته در صنعت بیمه در یکسان سازی پرداخت دیه زنان و مردان در حوادث رانندگی، افزود: این ابتکار که با تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث و حمایت صندوق تأمین خسارتهای بدنی اجرا شد، گامی مهم در جهت تحقق عدالت اجتماعی بود.
معاون رئیسجمهور یادآور شد: این تجربه نشان داد که میتوان با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و نوآوری بیمهای، چالشهای اجتماعی و حقوقی را به گونهای حل کرد که هم با مبانی شرع و قانون سازگار باشد و هم موجب تقویت احساس عدالت در جامعه گردد.
مدیرعامل بیمه ایران در این نشست، به ارائه خدمات بیمهای به شهروندان در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و از تدوین طراحی طرح جدید «بانوی ایرانی» برای توسعه و ارتقای پوششهای خدمات بیمه به بانوان در حوزههای زندگی، درمان، حوادث و... خبر داد.
علی جباری گفت: این طرح میتواند با خدمات سیار بیمهای، پرداخت خسارت آسانتر و بیمههای مقرونبهصرفه، تجربهای متفاوت برای زنان کشور ایجاد کند.