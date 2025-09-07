خبرگزاری کار ایران
انفجار و آوار یک ساختمان مسکونی در ملارد ۸ مصدوم بر جای گذاشت

روابط عمومی سازمان اورژانس استان تهران وقوع انفجار و آوار در یک ساختمان مسکونی در ملارد را گزارش کرد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان اورژانس استان تهران اعلام کرد، در ساعت ۱۹:۲۴ دقیقه روز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، گزارش وقوع انفجار و آوار در یک ساختمان مسکونی، در ملارد، سرآسیاب به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد. 

با اعلام این حادثه، بلافاصله ۵ دستگاه آمبولانس و یکدستگاه اتوبوس آمبولانس، یکدستگاه موتورلانس و یکدستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل اعزام شدند. 

متاسفانه در این حادثه ۸ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، توسط کارشناسان اورژانس استان تهران جهت ادامه درمان به بیمارستان شهدای سلامت ملارد منتقل شدند. 

